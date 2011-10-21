中信资源接受出价 博地能源接近成功收购Macarthur

路透悉尼10月21日电---美国煤业巨头博地能源BTU.N已经扫清了收购澳洲煤炭商Macarthur CoalMCC.AX的最大障碍,後者的大股东--中国的中信资源已经同意支持博地能源49亿澳元(50亿美元)的出价.

持有Macarthur四分之一股份的中信资源周五表示,已经接受博地能源每股16澳元的出价,尽管市场揣测中信资源一直在坚持索要更高的出价,或发起竞争性收购.

在获得中信资源同意之後,博地能源和其收购夥伴安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)将总共控制Macarthur逾49%的股份.当同意收购的股东股份达到50.01%时,他们可以宣布收购无条件进行.分析师认为这个比例目前看来有把握达到.

去年博地能源对Macarthur的收购在降低出价之後失败,因为政府出台一项新的矿业税.

成功的交易将使博地能源得以掌控全球最大的粉煤制造商.粉煤是制钢所需的原材料,目前市场需求不断升温.

这也将是澳洲最新一起煤矿交易案,来自中国、印度和全球其他地方的企业积极抢进煤矿,以因应来自亚洲钢厂的蓬勃需求.

如果达到90%的强制收购门槛,收购价将增加至每股16.25澳元.Macarthur股价早盘上涨0.8%至16.21澳元.

中信集团及其子公司中信资源(1205.HK)共持有25.2%的Macarthur股权.

韩国最大钢铁厂浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)持有7.25%的Macarthur股权,但尚未立即对此做出回应.

浦项钢铁一位发言人说,该公司正密切关注其进展,但不愿表态是否支持此收购价位.

消息人士上月对路透说,中国中信集团还在考虑是否要求博地能源提高对Macarthur CoalMCC.AX出价.此前中信集团和来自英美资源集团的50多人小组一直就可能的竞购进行磋商,但该提案被英美资源集团的董事会层级所驳回.

中信资源周五发表声明说,预计此次股权出售案可让公司获得约3.984亿澳元收益.这笔资金将用于一般营运和未来投资.

博地能源和安赛乐米塔尔在8月提高其收购报价3%,赢得Macarthur董事会的同意.该董事会原本坚持收购价应为每股18澳元.(完)

--编译 李春喜/李婷仪;审校 徐文焰

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