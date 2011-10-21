萨博所有者拒绝中国企业的收购条件

* Swedish Automobile执行长称收购条件不可接受

* 如果中国企业放弃,他有B计划

* North Street的执行合伙人表示要挽救萨博

路透阿姆斯特丹10月21日电---汽车厂商萨博的东家Swedish Automobile SWAN.AS周五表示,已拒绝中国浙江青年莲花汽车公司和庞大汽贸集团(601258.SS)的收购提议.

"该收购提议是不可接受的,因其将会引发所有可以想见的控制权附加条款变化,而这可能意味着萨博的终结,"Swedish Automobile的执行长Victor Muller在接受路透电话采访时表示.

Muller不愿意透露对方的收购出价.他说,这两家中国汽车厂商仍对萨博有兴趣,他们应该遵守7月签署的协议条款,将合计持有在阿姆斯特丹上市的Swedish Automobile的53.9%股权.

负责萨博重组事务的管理者周四要求瑞典一家法院结束破产保护,而就在几小时前,一家投资公司承诺注入新的资金帮助维持萨博生存.

这并未影响赛车迷Alex Mascioli的热情.他周五对路透表示,其美国投资公司North Street Capital LP正在推进一项7,000万美元的交易,支撑萨博.

"我期待这项交易取得进展.我愿意为萨博竭尽全力,"North Street的执行合伙人Mascioli在接受电话采访时表示.

Muller说,他预期法院下周会对该案进行听证.他表示,他认为瑞典政府无意接管资金紧张的萨博.

**B计划**

"我们总有备用的B计划,"当被问及如果中国公司退出收购将怎麽办时,Muller答道.而当问到B计划内容时,他表示,"只会在准备实施时"才对外披露.

"这是Victor的事情.他已经为尽力挽救公司付出很多努力.目前有一宗与中国企业的交易,"当问及假若Saab与中国庞大汽贸和青年莲花汽车的交易落空,他是否准备介入时,Mascioli答道.

他指出,Saab是价值低估的资产,该公司将会幸存并扭亏为盈.他并称North Street如果愿意,其有能力接管Saab.

阿姆斯特丹上市公司Swedish Automobile已从美国私募股权和对冲基金North Street Capital手中,获得1,000万美元股权投资和6,000万美元贷款,用于Saab正在进行的重组进程.

青年莲花汽车和庞大汽贸在7月敲定向Saab投资2.45亿欧元.青年汽车还为Saab的过桥贷款提供担保,这批贷款部分资金已经拨付.

来自中国的投资从一开始就受到质疑,尤其是中国当局是否给予批准.

Swedish Automobile已挣扎数月,寻求新的投资者,并出售各类资产,以支付供应商欠款和员工薪酬,以及恢复瑞典Saab工厂的生产.

North Street于9月同意收购Swedish Automobile旗下豪华跑车业务.(完)

--编译 张涛/肖群英;审校 白云

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。