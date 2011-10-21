卡扎菲时代终结 利比亚将和平过渡还是陷入内乱？

路透伦敦10月20日电---卡扎菲之死将被视为利比亚人民、北约及民主政治的胜利。

然而，分析师指出，对于一代独裁者命归黄泉的欢欣，无法掩盖利比亚新政府将面临的诸多问题：维护国内和平、战後重建以及实施良性统治。

而且，卡扎菲生命终结的方式，可能会使新政府的反对派将独裁者视作烈士，从而师出有名。

卡扎菲周四死于他的家乡苏尔特，这里是他的最後据点。北约此前以保护平民为名对效忠卡扎菲的军对实施空袭，加速了卡扎菲政权的覆灭。

“这是北约的决定性胜利，北约支持了反对派，现在任务结束了。”法国国会外交事务委员会主席波尼亚托夫斯基（Axel Poniatowski）表示，“利比亚当前的紧急要务是，裁撤各方武装力量，推进民主进程。”

国际战略研究所主席海斯伯格（Francois Heisbourg）称，北约在利比亚冲突中的影响力将短暂提升其自信心。

海斯伯格说：“利比亚冲突这段时间是北约乐见的，这让所有人在这几个月里将阿富汗战场置于脑後。现在，北约又得重新面对阿富汗的麻烦，这里的情况看似不妙。”

分析人士强调，利比亚“国家过渡委员会”（NTC）带领利比亚人推翻了卡扎菲政权，并取得了战争的胜利，但它必须利用当前和平期，采取迅速且果决的行动。

部落差异、民兵组织领导人间的纷争以及流亡组织的袭扰，会使“过渡委”的任务复杂化。

艾克赛特大学（Exeter University）北非政治专家萨迪奇（Larbi Sadiki）说：“真正的战斗现在刚开始，是要整顿所谓的‘thuwwar’（反对派）之战，要把他们纳入该国众多官僚机构、军队和警察体系中，置于法制国家的组织里面。”

“最大的挑战是：重建，树立良好统治以及公平可持续发展。”

国际战略研究所的巴里（Brigadier Ben Barry）称，“过渡委”必须要考虑，“对于在推翻卡扎菲政权中贡献了力量的各种武装组织，如何解除他们武装、遣散并整合进新的国家安全体系。”

新英格兰大学的阿米达（Ali Abdullatif Ahmida）说：“这是一个时代的终结，但是争夺统治权的战争已经开始。”

“这全都依赖于‘过渡委’领导层如何恢复国家创伤以及团结人民……或者是报复算账。这可能是一条危险的道路。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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