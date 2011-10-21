中国敦促利比亚开启“包容性”政治过渡

路透北京10月21日电---中国外交部周五表示，希望在卡扎菲身亡後，利比亚能够尽快开启“包容性政治过渡进程”。

利比亚临时政府宣布卡扎菲死讯後，外交部发言人姜瑜在外交部网站发布的声明中称：“当前，利比亚的历史已经翻开了新的一页，我们希望利尽快开启包容性政治过渡进程，维护民族团结与国家统一，尽快实现社会稳定，并开展经济重建，使人民过上安宁、幸福的生活。”

由于对西方空袭行动反应冷淡，且中国企业还曾试图向卡扎菲出售武器，中国与利比亚临时政府关系一度紧张，但中国表示现在与利比亚关系恢复正常。

中国上月承认利比亚“国家过渡委员会”为利比亚“执政当局”，并表示“过渡委”承诺尊重中方经济利益。

中国在3月联合国安理会授权北约空袭利比亚行动的决议中，未使用否决权，但对空袭行动扩大表示谴责，并反复敦促卡扎菲政府与反对派达成妥协。（完）

编译：张敏 发稿：张家伟

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