中国敦促利比亚开启“包容性”政治过渡

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透北京10月21日电---中国外交部周五表示，希望在卡扎菲身亡後，利比亚能够尽快开启“包容性政治过渡进程”。
利比亚临时政府宣布卡扎菲死讯後，外交部发言人姜瑜在外交部网站发布的声明中称：“当前，利比亚的历史已经翻开了新的一页，我们希望利尽快开启包容性政治过渡进程，维护民族团结与国家统一，尽快实现社会稳定，并开展经济重建，使人民过上安宁、幸福的生活。”
由于对西方空袭行动反应冷淡，且中国企业还曾试图向卡扎菲出售武器，中国与利比亚临时政府关系一度紧张，但中国表示现在与利比亚关系恢复正常。
中国上月承认利比亚“国家过渡委员会”为利比亚“执政当局”，并表示“过渡委”承诺尊重中方经济利益。
中国在3月联合国安理会授权北约空袭利比亚行动的决议中，未使用否决权，但对空袭行动扩大表示谴责，并反复敦促卡扎菲政府与反对派达成妥协。（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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