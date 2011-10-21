中国遭两车碾压女童今日离世

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透北京10月21日电---中国媒体周五报导称，遭两车碾压及路人漠视的中国两岁女童今日凌晨离世。这起事件激起了公众的愤怒，一些人指责中国现代社会道德沦丧。
中新社引述一家地方媒体网站的消息报导称，经医院全力抢救无效，王悦（小悦悦）在事件发生逾一周後于今日凌晨离世。
两名肇事司机都已被捕，但监控录像显示事故发生後多位冷漠的路人对女童遭难视若无睹，这激起网络微博用户如潮水般的谴责。
女童死亡消息很快就成为新浪微博头条热议话题。
一位博友写道：“希望这个被社会遗弃的小天使，敲响唤醒中国道德教育的警钟。”
“这个世界太过冷漠，但愿小悦悦能在天堂找到爱。”
《广州日报》今日报导称，广东省委书记要求认真反思这次事件。
当前中国很多人对是否帮助身陷困境的人感到迷茫，他们担心受到无端牵连。此前曾有案例判定好心人向其帮助过的伤者支付巨额补偿。（完）
编译：侯雪苹 发稿王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
农林畜产食品部副部长Kim Kyeong-kyu在一简报会上表示，“我们将全国各地口蹄疫警戒级别提高，且第二型病毒株已经出现。”
路透巴黎2月9日 - 汇丰分析师周四指出，他们仍预期主流候选人将赢得今年法国总统大选，尽管民调显示右翼候选人菲永支持度下滑，而极右派持续高人气。