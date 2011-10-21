中国遭两车碾压女童今日离世

路透北京10月21日电---中国媒体周五报导称，遭两车碾压及路人漠视的中国两岁女童今日凌晨离世。这起事件激起了公众的愤怒，一些人指责中国现代社会道德沦丧。

中新社引述一家地方媒体网站的消息报导称，经医院全力抢救无效，王悦（小悦悦）在事件发生逾一周後于今日凌晨离世。

两名肇事司机都已被捕，但监控录像显示事故发生後多位冷漠的路人对女童遭难视若无睹，这激起网络微博用户如潮水般的谴责。

女童死亡消息很快就成为新浪微博头条热议话题。

一位博友写道：“希望这个被社会遗弃的小天使，敲响唤醒中国道德教育的警钟。”

“这个世界太过冷漠，但愿小悦悦能在天堂找到爱。”

《广州日报》今日报导称，广东省委书记要求认真反思这次事件。

当前中国很多人对是否帮助身陷困境的人感到迷茫，他们担心受到无端牵连。此前曾有案例判定好心人向其帮助过的伤者支付巨额补偿。（完）

编译：侯雪苹 发稿王燕焜

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