萨博所有者拒绝中国企业的收购条件

汽车厂商萨博的东家Swedish Automobile 周五表示,已拒绝中国浙江青年莲花汽车公司和庞大汽贸集团的收购提议. ''该收购提议是不可接受的,因其将会引发所有可以想见的控制权附加条款变化,而这可能意味着萨博的终结,''Swedish Automobile的执行长Victor Muller接受路透电话采访时表示. 路透