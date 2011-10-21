入侵Nasdaq黑客或窥探上市公司董事信息--消息

据两名知情人士透露,去年侵入Nasdaq计算机系统的黑客在该系统中安装了恶意软件,使他们能够窥探上市公司董事的信息. 这些细节的披露表明,上次网络攻击比之前认为的更加严重,因Nasdaq OMX Group在2月时曾表示,没有证据显示黑客获取了客户信息.目前还不清楚黑客究竟盗取了什麽信息.路透