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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 21日 星期五 13:47 BJT

国务院：将研究开征环境保护税

中国国务院日前发布意见称,将积极推进环境税费改革,研究开征环境保护税,并建立国家排污权交易中心,发展排污权交易市场,对"高污染、高环境风险"产品,研究调整进出口关税政策,并支持符合条件的企业发行债券用于环境保护项目;加大对符合环保要求和信贷原则的企业和项目的信贷支持. 路透

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