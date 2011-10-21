独家：中国欲和东盟签人民币结算协议

两位消息人士表示,中国计划和东盟10个成员国签订协议,在贸易结算中使用人民币.这是中国欲将人民币推出国门之外进程的另一举措. 这两位知晓筹划中协议的消息人士称,与东盟的协议框架,将为中国和东盟银行业开始人民币和东盟国家货币相互兑换铺平道路. 路透