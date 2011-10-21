温家宝：中缅应落实共识履行承诺

路透北京10月21日电---中国国务院总理温家宝对缅甸副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）表示，中缅应在实施合作项目时遵守诺言，暗示密松大坝（Myitsone）分歧仍悬而未决。

中方公司将出资36亿美元兴建缅甸北部的密松大坝，该项目遭缅甸民众反对数周後，缅甸新平民总统吴登盛（Thein Sein）于上月宣布停建。

《人民日报》的报导称，温家宝会见吴丁昂敏乌时表示：“实施好中缅重大合作项目符合双方的共同利益。”

“双方要认真落实两国领导人达成的各项共识，切实履行承诺……确保中缅经贸合作健康顺利发展。”

吴丁昂敏乌与东盟国家领导人将出席在南宁举行的第八届中国-东盟博览会。

他并未提及密松大坝，但缅甸官员此前表示，会谈将涉及该议题。

《人民日报》称，吴丁昂敏乌表示，缅甸重视缅中合作，将“积极寻求解决问题的办法”。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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