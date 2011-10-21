温家宝：中缅应落实共识履行承诺

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透北京10月21日电---中国国务院总理温家宝对缅甸副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）表示，中缅应在实施合作项目时遵守诺言，暗示密松大坝（Myitsone）分歧仍悬而未决。
中方公司将出资36亿美元兴建缅甸北部的密松大坝，该项目遭缅甸民众反对数周後，缅甸新平民总统吴登盛（Thein Sein）于上月宣布停建。
《人民日报》的报导称，温家宝会见吴丁昂敏乌时表示：“实施好中缅重大合作项目符合双方的共同利益。”
“双方要认真落实两国领导人达成的各项共识，切实履行承诺……确保中缅经贸合作健康顺利发展。”
吴丁昂敏乌与东盟国家领导人将出席在南宁举行的第八届中国-东盟博览会。
他并未提及密松大坝，但缅甸官员此前表示，会谈将涉及该议题。
《人民日报》称，吴丁昂敏乌表示，缅甸重视缅中合作，将“积极寻求解决问题的办法”。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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