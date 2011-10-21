《李苗献专栏》管住货币、推动改革才能根治中国温州乱象

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,就职于交银国际研究部,本文仅代表作者本人观点)

撰稿 李苗献

近期，浙江温州成为国人瞩目的一个地方。今年上半年以来，温州发生若干企业老板因无力偿还高利贷而跑路的事件，比如其中一个比较戏剧性的事件是，某企业主昔日吝啬，今年中秋却格外“大方”，邀请全公司数百名员工游览当地着名旅游景点，而等员工们畅游归来时，却发现老板已不见踪影。而国庆长假期间，温家宝总理亲自赴温调研民间借贷问题，则使得发生在温州的乱象成为时下中国经济的最热门话题之一。

对于这次温州经济所面临的困境，有不少人认为是温州人不务实业而热衷投机楼市、矿产等，今日之困局是其咎由自取，其破产大快人心，政府不应管之。笔者不同意这种观点。其实板子并不能全打在温州人的劣根性上，今日温州乱象其实不仅是一个微观和区域性的问题，而更可能是宏观和全国性问题的集中体现，一个明显的证据是民间高利贷并非仅限于温州。近日有消息称内蒙古的鄂尔多斯以及江苏的泗洪等地也均出现了高利贷可能崩盘的迹象。那麽具体而言宏观层面问题何在？笔者认为是多个问题相互交织，才形成了如今温州等地出现的高利贷乱象。

首先，过度的货币宽松是主要原因。根据中国人民银行温州市中心支行今年7月份发布的《温州民间借贷市场报告》，温州民间借贷年利率平均高达24.4%，在排除庞氏骗局的情况下，究竟有什麽经济活动的投资回报能支付如此高的利息？实业活动可能性不大，而只能是依靠房地产炒作等投机活动。而企业之所以热衷投机，一方面则是由于成本上升等原因，实业难做，另一方面则是从事房地产、股市和私募股权等投机（看似）收益可观，作为趋利避害的经济人，企业当然选择後者，这种现象不仅限于温州。

再追问一句，成本为何上升，房地产等投机活动又为何收益可观？在笔者看来，过于宽松的货币政策是重要原因。泛滥的货币导致房地产价格快速上升，这容易理解，而企业经营成本的上升与宽松货币的关系则谈论者不多。以劳动力成本为例，劳动力成本上升的原因无外乎两个，劳动力供给减少和劳动力需求上升。供给方面，最近几年中国已经跨过“刘易斯”拐点，劳动力供给增速逐渐放缓，这对工资的上涨起到一定作用，但近年来中国劳动力供给的变化是渐进的，劳动力总量高峰要到2013年左右才出现，因此其对工资的推动力不宜高估。

问题的另一部分答案在需求层面。从生产函数来看，劳动力供给增速的放缓显然会使中国经济的潜在产出增速放慢，而过去两年中国经济增速却没有下降，一个重要原因就是政府所推出的大规模（4万亿）经济刺激计划人为地推高了需求（在2008年底面临通货紧缩风险的情况下，对经济进行一定刺激是可以的，但刺激力度不宜过大，且当经济通缩警报解除时，理应及时停止刺激。）企业拿到政府的大量项目和贷款後，必然要多雇人手扩大生产。更多的用工需求碰上日益放缓的劳动力供给增速，劳动力成本怎能不上涨？对其他生产要素价格的上涨也可作类似分析。

有人指责是紧缩的货币政策导致了当前温州企业的困境。其实不然。恰恰相反，以上分析表明，过于宽松的货币政策才是导致中小企业经营成本上升而淡出实业的重要原因，而另一方面，过于宽松的货币政策同时又使资产价格飞涨，把中小企业推向投机之路。

宽松的货币政策就像是鸦片一样。鸦片有止痛等医学价值，妥善使用是有益的，类似地，宽松的货币政策在经济面临通缩风险时是可以使用的；但是鸦片不可当毒品而吸食上瘾，宽松的货币政策亦不可当做常规手段频繁和长期使用。指责紧缩的货币政策导致当前温州企业陷入困境的观点，恰好就像指责是戒毒毁了瘾君子们的美妙生活一样，何其荒谬？因此笔者不同意以拯救温州等地中小企业为名而要求全面放松货币政策的观点。

以上分析的是宽松的货币政策对于温州企业陷于当今境地的影响。另一方面，利率的双轨制是当前温州乱象的次要原因，它使得情况乱上加乱。温州部分公务员和银行职员参与高利贷，以牟取银行贷款利率与民间借贷利率之间的高额息差收益。这种行为与当前中国的利率双轨制密切相关。所谓利率双轨制，就是指同时存在两个资金价格，一个是受政府管制的官方利率，另一个则是市场化的利率。

如同于1980年代商品价格的双轨制为能够获得体制内物资的人提供了巨大的腐败和寻租空间一样，当前资金价格的双轨制同样不可避免地为那些能够获得体制内信贷资源的人所利用。解决方法只能是推进利率市场化，实现官方利率和市场利率的接轨。其实当前利率市场化改革的条件已经成熟，官方管制利率只剩下存款利率上限和贷款利率下限等少数品种，而这些管制利率如今也正受到市场化利率越来越大的冲击，今年以来银行理财产品规模的快速扩张就是银行体系为应对这一冲击而采取的措施。

综合以上分析，过于宽松的货币政策和利率双轨制是当前温州乱象的宏观和制度根源，政府只有抵制住放松货币的“鸦片”式诱惑，同时推进利率市场化等改革进程，才能使类似事件不再发生。(完)