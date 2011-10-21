中国去哪儿网仍有信心明年美国上市

* 对明年美国上市仍有信心

* 今明两年营收将倍增

* 重点投资酒店与无线,但短期难有营收

* 虽有百度注资,但仍保持独立运作

作者 林琦

路透上海10月21日电---尽管近几个月美国资本市场走势低迷,中资概念股上市几乎断流,百度(BIDU.O)投资的中国在线旅游信息平台--"去哪儿"(Qunar.com)却对明年赴美上市仍相当有信心.

凭借其独特的商业模式,去哪儿网并预计今明两年营收将倍增,并持续赢利.充沛的现金流及百度近期的逾3亿美元投资,使得公司可以放手投入,拓展将来新的业务增长点,而酒店及无线领域将是公司未来两大投资方向.

"在目前状态下,即使在逆风的市场上,我们也有能力上市,"去哪儿网联合创始人兼首席执行官(CEO)庄辰超称,"我们本身并不急于融资,上市更多是为了品牌和拥有并购平台,今後可以用股票来并购."

他在接受路透专访时认为,资本市场低迷时,正是启动上市的最好时间."就像冬天开始练健美,夏天才能在沙滩上看到肌肉.若是夏天开始练,冬天就穿棉袄,看不到了."

他并表示,去哪儿赴美上市,其承销商的选择不会采用业内惯用的"选秀"模式,公司将会直接选定相互熟悉的投行,优先考虑全球排名前三位的顶级投行.但其不愿透露更多细节.

由于中资企业的会计信任危机以及欧美资本市场低迷,中资企业赴美上市窗口近期基本关闭,不少企业推迟或撤消美国上市计划.三季度仅有土豆网TUDO.O一家公司在纳斯达克上市,而且上市首日即跌破发行价.

创立于2005年的去哪儿网对机票、酒店、度假等信息进行整合,为用户提供旅游产品价格查询和信息比较服务.该网站免费为机票代理商和酒店提供技术和解决方案,帮助其提高在线销售效率,而唯一要求是参与去哪儿的搜索平台.其根据消费者点击量来向被点击公司收费,有点类似于百度搜索的按效果付费.

2010年中国在线旅行市场规模为61.6亿元人民币,同比增长58.4%.咨询机构艾瑞预计今年中国在线旅游市场仍能保持50%左右的增速.

**凿堤放水**

在庄辰超的心目中,去哪儿网正在重新定义国内在线旅游业,以打破行业壁垒,改善行业的生态环境和基础设施.

他形象比喻说,"这就像一个水库,因效率不行,水流不出来.去哪儿就去开一个槽,水流出来了,而去哪儿就在水流必经之处收费.之後水越流越多,...最终形成溃堤的速度."

目前点击收费已占去哪儿网营收的八成.该公司单季营收已达亿元人民币级别,超过不少中资互联网上市公司.而目前国内机票代理业的在线渗透率仅15-20%,尚有八成机票代理公司还未上网;酒店业渗透率仅5-6%,而美国旅游业的在线渗透率已超过60%.

庄辰超透露,去哪儿网今年营收预计增长120%,明年继续增长一倍,这全靠现有机票业务的内生性增长.而对酒店业务和无线业务的大量投入,要在明年下半年或後年才会产生收入.

"现在我们用钱的速度还没有赚钱快,"他说,由于公司处于赢利状态,而招聘人员、建立团队、推出产品等都需要时间,百度的3亿美元投资尚未开始使用.

在线旅游平台在中国互联网行业日渐火热,携程(CTRP.O)和艺龙LONG.O已在美国上市,国内最大电子商务集团阿里巴巴旗下的淘宝网亦经营在线销售国际机票的业务;而互联网巨头腾讯(0700.HK)今年5月亦斥资8,440万美元收购艺龙16%股权,成为第二大股东,借此进军在线旅游市场.

业内人士指出,在机票代理领域,去哪儿已与国内最大的在线旅行产品代理商--携程正面竞争,不过消费群体各有侧重.企业类客户更喜欢携程提供的一站式服务,而去哪儿则受到对价值较敏感的个人消费者青睐.

对于百度的投资,庄辰超指出,注资前,去哪儿与百度既有合作,也有竞争.注资後,双方将会建立紧密合作,合作效率可以提高;而且借助百度的客户资源,新产品推出和更新速度更快,并获得大量的品牌曝光度.

中国最大的搜索引擎百度6月末曾宣布,斥资3.06亿美元成为去哪儿网的第一大机构股东.此前去哪儿已获得纪源资本(GGV Capital)、梅菲尔德风险投资(Mayfield Fund)、金沙江创投(GSR Ventures)和特纳亚资本(Tenaya Capital)的三轮共计2,700万美元投资.

"我们与百度是独立发展,相互协作,"庄辰超称,去哪儿网与百度已建立联合产品团队,定期协商,协同分工,确保不重复工作. (完)

--审校 张喜良

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