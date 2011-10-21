存贷比新规年底生效掀外资行揽储潮

《路透早报》--2月10日
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* 截至12月31日存贷比必须降至75%或以下
* 部分小银行有不达标的危险
* 分析师称惩罚措施可能是禁止开设新分支
* 中国散户投资者仍青睐国内银行
路透上海10月21日电---外资银行在中国的揽储竞赛正在白热化,因部分银行恐怕难以在短时间内吸收到足够的人民币存款,来满足将于年底生效的监管要求.
银行人士称,许多在中国开设业务的大型外资商业银行,例如汇丰控股(HSBA.L)和花旗集团(C.N),都表示已经达到新的存贷比要求,但部分较小的银行则有可能不达标.
中国银监会正要求境内所有中资和外资银行存贷比不得超过75%,即贷款总额不应超过存款总额的75%,根据2006年宣布的政策宽限期,达标截止时间为12月31日.
银行人士称,部分中资银行也在争相揽储,但一些没有在华零售业务的外资行之间竞争尤为激烈.
"对一家趸售(批发)银行而言,75%的存贷比很让人头痛."外资银行一位不愿透露姓名的人士说道.
"这限制了我们扩大信贷业务的能力,但我想我们也没办法抱怨,因为整个行业都得遵守这条规定,而且我们是在他们的地盘上."
甚至日本第一大银行三菱东京日联银行的中国区总裁也承认,对很多在中国经营的外资银行而言,吸收存款并非易事.
三菱东京日联银行(中国)总裁Eichi Yoshikawa最近接受路透采访时称:"要麽得减少放贷,要麽就得增加存款.但公司对贷款的需求十分强劲,减少这一块就意味着业务收缩.所以(对存款的)竞争自然就愈演愈烈."他表示该行已经达标.
中国银监会并未明确说明不达标的後果,但分析师猜测,惩罚措施可能是拖延批准开设新分支的申请.
银监会尚未公布如何监控银行对新规定的执行情况,银行人士称,这让制订业务计划变得困难.
他们表示,若存贷比是按天监控,银行将需要拨出足够的缓冲资金,以防出现大笔取款或是预备应对季节性资金汇回高峰期的需求.
**零售业务布点较少**
自2007年首批外资银行在中国注册的法人分支获批以来,已有约40家外资银行在中国设立本地注册的机构,他们期望搭上中国经济的快车.
尽管中国业务持续盈利,但大多数外资银行在拓展小额存款业务方面进展艰难.
"他们在中国很难获得小额存款,仅仅因为中国人不太信赖外资银行,"Sanford Bernstein中国银行业分析师Mike Werner指出.
另一方面,公司出于扩大业务的考量,不愿让多馀现金闲置放在银行里,导致一些银行处于难以达到存贷比要求的窘境.
银行家称,银行竞相揽储的後果是,最近几个月结构性存款的利率迭创新高,而各家银行被禁止在定期存款利率上相互竞争.
银行家提到,到年底将有一些银行未达到官方的存款要求.一家亚洲银行的高管指出,中国银监会已提到,仍有一些银行的存贷比超过100%.
普华永道(PricewaterhouseCoopers)发布报告称,截至2010年底,29家外资银行披露数据显示平均存贷比为102%.但远低于2009年底150%的均值水平.
中国欧盟商会在上月公布的2011/21意见书中,呼吁中国政府或者使用其他指标代替存贷比规定,或给予进度落後的银行较长的宽限期.
报告称,该规定对中小规模外资银行的影响尤其严重,因他们拥有较小的分支机构网络,从而限制了他们从公众吸纳存款的能力.
"这一现状导致最近进入中国市场的外资银行处于相对劣势,对于准备在未来进入中国的外资银行构成严重障碍,"报告并称.(完)
--编译 程琳/肖群英;审校 张明钧
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