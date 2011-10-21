沪综指缩量收跌再创近31个月新低

路透北京10月21日电---中国股市沪综指周五收跌再创近31个月新低,并连续第四天收阴.个股在有色和石化等板块带领下普跌,仅金融板块获护盘逆市上涨但难挽大盘颓势.分析人士预期,短线振荡筑底的过程仍未结束.

沪综指收报2,317.275点,下跌14.091点或0.6%,此前收盘低位为2009年3月25日的2,291.555点,沪市A股成交额仅436亿元人民币;上证180金融指数收涨0.83%.

本周沪综指累计收低4.69%,为今年5月29日当周5.2%跌幅以来最大.

大同证券分析师王志宏称,大盘惯性下跌的同时个股走势出现分化,前期比较抗跌的板块如石油化工等已开始补跌.

他并表示,当前基本面缺乏亮点,平淡市况可能还会延续并振荡筑底.

沪深300指数11月合约尾盘报2,518.9点,跌0.21%,成交量为223,252手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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