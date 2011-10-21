一周综述：A股跌跌不休 信心是关键

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周反弹过後，本周A股市场再度大幅下挫，不仅将十一长假後首周的成果尽数吞噬，而且沪深两市股指双双创出调整新低，个股大幅跳水、成交低迷、市场信心缺失成为投资者心中永远的痛。

从周五大盘走势看，跌势有所趋缓，但是下行趋势较为明显，尽管权重股极力护盘，但是中小盘题材股再次成为空方重点打压对象，受此影响，创业板指数和中小板综合指数再创调整新低，两市有近30只非ST个股跌停，尾盘沪综指最终报收于2317.28点，下跌0.60%。

从今日盘面观察，呈现以下几大特征：首先，两市成交量大幅萎缩，显示在空方占主导的行情下，市场观望情绪浓厚，赚钱效应的减弱抑制了资金进场的热情，同时这也是大盘盘中反弹无力的主要原因。

其次，个股分化较为明显，权重股估值水平处于历史底部区域，因此，该类个股持续大幅下跌的空间有限，也在一定程度上稳定了市场重心；而中小盘题材股延续了近期疯狂杀跌的走势，尤其是前期强势股补跌较为猛烈。

究其原因，题材股疯狂杀跌是受到三季度报上市公司业绩普遍下滑的影响。目前正值三季度报披露期，上市公司业绩在三季度可能会出现拐点，业绩下滑成为普遍现象，这对二级市场股价构成压力。

最後，技术形态进一步恶化，今日沪综指创两年收盘新低，显示大盘短期仍下探寻求支撑，不过连续下跌後，大盘积累了一定技术反弹动能，但是超跌反弹力度还要取决于多方面因素。

众所周知，上周市场反弹主要动力仍来自于投资者对政策微调的憧憬和预期。但目前政策的松动更多地被理解为新股发行上市的试水动作，而政策并未出现实质性改观是促使本周市场下挫的主要原因。

就短期而言，尽管汇金增持四大行确实能对市场形成利好效应，但并不能改变国内经济的基本面。本周A股市场持续下探，其症结仍在国内环境。

一方面，近一段时期，政策预期的变化始终左右着股指短期走向，从最初的政策改善预期，到汇金增持银行股，再到紧缩政策结构性微调，无不对市场产生重要的影响。

本周国家统计局公布数据显示，今年前三季度国内生产总值GDP同比增长9.4%，其中三季度GDP同比增幅进一步放缓至9.1%，不过环比增长2.3%。

尽管经济增速持续放缓，但是GDP增速仍保持在9%以上，并没有此前市场预期中的悲观，直接後果就是投资者对未来政策改善预期的出现松动，再一次加剧了未来宏观调控的忧虑，导致此前市场一直热盼的政策微调预期有所松动。

另一方面，对市场扩容压力的担忧。随着大盘股中国水电新股上市，後续将有陜煤股份、中交股份、新华保险3只超级大盘股发行，有工商银行、浦发银行、招商银行、交通银行等银行股的巨额再融资，这些大盘股IPO和银行股的再融资，使市场不堪重负。

此外，市场分歧加剧，难以形成合力。近期是各大机构纷纷发布四季度投资策略报告的高峰期，从各大基金的报告看，在当前市场环境下，各大基金的投资策略出现较大分歧，部分基金认为目前市场已具备较高的投资价值，正是布局良机；但部分基金仍维持谨慎，不看好本轮反弹的力度及可持续性，甚至选择减仓。

总的来说，在全球经济环境、宏观经济政策、上市公司业绩以及资金供求关系等基本面因素没有发生明显好转之前，大盘震荡探底之势仍将延续。不过，鉴于当前估值水平处于历史底部区域，大盘持续大幅下跌空间有限。

操作上，建议投资者当前不可盲目杀跌，严格控制仓位比例。（完）

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