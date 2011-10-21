举止怪异、拒绝手术？新书呈现乔布斯不为人知的一面

图为2011年10月19日一商业区大楼外，苹果公司创始人与前CEO乔布斯肖像。 REUTERS/Denis Sinyakov

路透10月20日电---苹果公司(AAPL.O)联合创始人乔布斯的传记的作者透露，乔布斯不顾家人反对，在得知患病的前九个月中一直拒绝接受可能挽救生命的癌症手术，而是选择另类治疗手段。

乔布斯传记作者伊萨克森（Walter Isaacson）接受CBS电视网《60分钟》（60 Minutes）节目采访时表示，当乔布斯最後终于决定手术时，他所患的罕见胰腺癌的癌细胞已扩散到胰腺周围的组织中。节目内容将于周日播出。

伊萨克森在接受采访时说，乔布斯本人还对病情轻描淡写，告诉大家癌症已经治愈，但私下里仍在持续接受治疗。

该部传记将于10月24日上架，预计作品将空前淋漓尽致地呈现一个严守隐私的传奇人物。

美联社称其周四买到了书的副本，但没有说明是如何得到的。据美联社透露，传记写道乔布斯在校常被欺负，青少年时尝试过多种古怪的饮食，早期举止还有些怪异，如不眨眼一直瞪眼看人等。

伊萨克森在《60 Minutes》节目采访中证实了一些外界广泛猜测或报导的细节，包括如及早寻求专业治疗，而不是用非传统方法，乔布斯“逐渐发展”的癌症或已治愈。

根据伊萨克森的说法，乔布斯对迟迟没有做出那个“最终可能挽救自己生命”的决定而深感後悔。

“他尝试食疗治病，向巫师求医。还尝试了各种通过食疗延年益寿的方法，但没有接受手术，”伊萨克森在采访中说道。

“我认为，他可能以为，如果你忽略什麽，不想让它存在，就会有一种神奇的想法。关于这个我们聊得很多。”

乔布斯2004年8月宣布，接受了手术，摘除了胰腺中的恶性肿瘤。2008年与2009年，他的身体越来越消瘦，引起矽谷与华尔街的注意。

对此，他一开始的解释是在与一种“常见病”做斗争，随後又说是体内“激素失衡”。2009年有媒体报导称他接受了肝脏移植手术。

乔布斯：愿向谷歌宣布“热核战”

乔布斯10月5日去世，享年56岁。他一直没有透露太多他的个人生活与想法，直到他授权伊萨克森写一部关于他的传记，让子女更好地了解自己。

这本传记提到了乔布斯与旧友、前苹果董事、时任谷歌执行长（CEO）施密特的关系，如何在谷歌决定与苹果在智能手机领域正面交锋时开始破裂。

根据美联社透露的传记内容，2010年谷歌携台湾HTC(2498.TW)手机推出安卓手机操作系统後，乔布斯勃然大怒，称谷歌为“大盗”。

据美联社，传记引述他的话称：“如果有必要，我会用生前最後一口气、不惜苹果400亿美元银行存款中每一分钱，拨乱反正。我要搞垮安卓，因为它是剽窃品。我愿与它打热核战。”

乔布斯工作以外的个人生活细节也浮出水面。据伊萨克森称，乔布斯幼时被一矽谷夫妇抱养，上世纪80年代多次遇到生父Abdulfattah “John” Jandali，但当时的他并不知道Jandali是谁。

那时Jandali在当地做餐馆生意。不过根据CBS网站公布的电视采访摘选内容，乔布斯知道餐馆老板就是自己的生父後，就再也没有与Jandali联系。

美联社引述书的内容称，这位科技泰斗13岁时由于看到《生活杂志》封面上挨饿的儿童，就不再去教堂了。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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