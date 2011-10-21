欧央行讨论货币政策时需顾及经济走弱趋势--官员

汤森路透季度获利优于预估 但客户需求现隐忧（更新版）
路透纽约2月9日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周四公布季度获利高于预期，但营收逊于预估，且一项衡量金融客户未来需求的指标将近三年来首度下滑，令投资者产生疑虑。
路透法兰克福10月21日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示,全球经济体存在整体的走软趋势,欧洲央行在讨论利率时必需把这种趋势考虑进去.
他补充说,欧央行将在12月新的央行人员预测报告发布时,对利率进行讨论.
"人们必须了解,2012年的经济增长预估已被下修.从目前的总体趋势来看,全球经济出现不同程度的走弱.我们必须顾及这点,"诺沃特尼在接受彭博电视采访时表示.
"在给出新的经济预估之时,我们当然会再度讨论利率政策,"他并称.
诺沃特尼还表示,在10月6日的上一次政策会议上,欧洲央行认为必须将重点放在进一步的流动性措施上,该会议亦讨论了降息的选项.目前欧洲央行指标利率为1.5%.
欧洲央行上次会议後的一项路透调查显示,受访的50名分析师预估中值为,欧洲央行下次政策行动有78%的可能性为降息,大多数预计降息的分析师表示,该决定将在12月作出.(完)
--编译 隋芬/丁琦;审校 田建华/王丽鑫
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