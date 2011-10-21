全球科技大厂争往亚洲“觅新枝”

《路透早报》--2月10日
美国白宫表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。特朗普在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)稍后对记者称，特朗普将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税。
* 全球科技大厂殚精竭虑挖掘亚洲消费潜力
* 18亿手机用户:中印是亚洲重镇
* 面临知识产权和监管风险
记者 黄运涛
路透香港10月21日电---包括苹果、三星、HTC和微软在内的全球科技大厂正在为新兴市场的份额明争暗斗,第一战场就在亚洲,此举不仅着眼于短期的商业利益,也有长期的策略考量:亚洲拥有约占全球2/3的人口,有巨大的首次购机、换机和数字商品的消费需求.
本周三,谷歌(GOOG.O)和三星(005930.KS)搭载最新版Android操作系统的Galaxy Nexus智能手机终于揭开面纱,但发布地点没有如外界先前预料的那样定于美国,而是选在了香港.当日,多位高管轮番上台,卖力地推销这款据称是针对高端用户的产品.
"我们希望亚洲成为这款手机的主要市场之一."专程从美国赶来的三星新闻发言人Kim Titus对记者表示,Galaxy Nexus将从11月份开始首先在欧美和亚洲上市.
会场上座无虚席,好奇的参会者将走廊挤得水泄不通.而为了能超越苹果(AAPL.O),三星使出浑身解数.Galaxy系列的智能手机和平板电脑被视为针对苹果划时代的iPhone和iPad的主要竞争产品.
"这款手机将是年末假日季节我们的战略性产品,而苹果的iPhone 4S最近也才刚刚上市."三星总裁兼移动通信部门负责人JK ShinJK Shin说.
三星只是近年来开始殚精竭力挖掘亚洲消费潜力的大公司之一.
中国目前有逾9亿手机用户,是全球最大的移动电话市场,若加上印度,共计约18亿移动电话用户,但使用智能手机的人群不足10%.
**硝烟正弥漫**
本周,来自谷歌、微软(MSFT.O)、雅虎(YHOO.O)、索尼(6758.T)和宏达电(HTC)等大公司的重量级人物齐聚香港,参加首次在这里举办的"数字领袖论坛"(All Things Digital).其间,他们都不约而同地谈到了亚洲对公司业务的重要性.
微软在论坛上展示了拥有新界面版本的Windows手机,这个界面是为了在亚洲市场进行大规模推广而量身打造,功能之一是配有中文键盘.
微软Windows Phone部门总裁Andrew Lees在论坛间歇接受路透专访时称,计划于2012年在中国发布基于Windows Mango系统(即Windows Phone7.5)的智能手机.
当被问到是否会与联想集团(0992.HK)或者华为[HWT.UL]寻求结盟时,Andrew Lees称:"类似的合作将会是一个顺理成章的延伸."事实上,他到香港的前一站便是北京,到访目的是寻找更多的中国厂商合作,但他没有透露行程细节.
微软与苹果和谷歌在智能手机操作系统领域展开竞争,但目前市场份额仍远落後于对手.不过在中国占有较高市场份额的诺基亚NOK1V.HE已宣布转而与微软合作.中国手机出货量大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)也计划发布搭载Windows系统的手机.
此外,正苦于重振线上广告业务的雅虎亦不敢小觑亚洲.雅虎联合创始人及前执行长杨致远强调,对雅虎而言,亚洲是一个"非常重要且正在持续增长"的消费市场.
该公司亚太区高级副总裁邹开莲补充说,未来三年,东南亚和印度将会增加1亿网络用户,他们大多将通过价格50美元一部的普通功能手机上网,而非智能手机.
邹开莲并表示,雅虎已和一些芯片厂商和手机生产商结成了夥伴关系,亚洲不少国家的本土生产商都希望和雅虎这样的全球品牌合作."印度、印尼和中国的生产商那里都有相当不错的反馈."她说.
**有甜头,亦有风险**
即使如此,一些公司已经从亚洲迅速膨胀的消费能力中尝到甜头了.
苹果公司的最新财报显示,中国已成为其美国本土之外的最大市场,在第四财季为苹果贡献了45亿美元收入,同比增长270%,在苹果总收入中的占比达到16%.苹果目前在中国有六家专卖店,包括上个月才刚刚在上海和香港新开张的两家店.
但是,在包括中国在内的亚洲市场开展业务,大型科技公司不得不面临知识产权被侵犯以及监管政策模糊的风险.此前,在中国昆明发现的"仿真"苹果店引发国际社会的广泛关注.
在邹开莲看来,在中国进行创新的难度很高,因为愿意尝试创新并承担风险的行为很少."更常见的是,中国从西方拿到一个点子.然後迅速行动,加工成另外一个东西."
不过,杨致远认为,现阶段对中国苛求过多为时过早."中国会有创新吗?答案是肯定的,但与矽谷的创业环境相比,中国还赶不上美国……拿中国的创新和乔布斯比是不公平的.即使在美国,乔布斯也是个例."他说.
欧美也一直在敦促中国加大知识产权保护,打击假冒伪劣行为.
无论如何,上述这些公司仍值得庆幸,至少他们还有机会在中国这个亚洲最大的市场一试拳脚,而像Facebook,Youtube,Twitter只能在"长城"之外徘徊.
"有很多中国用户对使用Twitter感兴趣,但我们没有在中国开展业务的机会,对此我们无法改变."Twitter创始人多尔西(Jack Dorsey)说.
--审校 丁淑琴
(香港李千仪对本文亦有贡献)
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