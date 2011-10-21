台湾富邦银行苏州办事处获准成立

路透台北10月21日电---台湾大型金控之一--富邦金(2881.TW)周五表示,旗下富邦银行苏州代表处已获得中国银监会核准设立.

富邦金发布的新闻稿中指出,富邦在中国大陆的布局策略是采取"参股(在地)策略"与"分行(台商)策略"双轴并行.目前富邦银行(香港)已于2008年底参股厦门银行,是首家参股大陆银行的台资金融机构.目前厦门银行在福州、泉州、重庆都有分行.

富邦金还表示,"分行策略"则以服务台商企业为主要目标,因此锁定台商聚集的重点城市进行设点.除了苏州代表处之外,目前富邦银行(香港)在2009年12月也设立广东东莞代表处.代表处设立一年後,即可向两岸金融管理当局申请升格为分行.

台湾的银行业目前在中国大陆已设有六家分行,大都集中在上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,这些城市聚集了大量制造业的台商.

富邦金并在上日傍晚称,其透过富邦银行(香港)持有19.99%股权的厦门银行,将以每股2.71元人民币增资发行约2.15亿股,富邦香港将参与认购以维持原有的持股比例.

富邦金周五收高1.09%报32.45台币;大盘加权股价指数则小升0.14%.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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