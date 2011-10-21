谷歌香港发新品助燃亚洲市场争夺战

10月19日谷歌与三星在香港联手推出的采用最新谷歌移动操作系统的新款智能手机。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港10月20日电（记者 Lee Chyen Yee）---谷歌(GOOG.O)周三选择香港作为其发布最新安卓手机操作系统的展示地点。

谷歌在香港召开新系统发布会，显示亚洲市场的重要性。在与苹果(AAPL.O)争夺智能手机市场份额中，亚洲是谷歌志在必得之地。香港拥有700万人口，平均每人拥有两部手机。

在这场争夺战中，谷歌不断加强与亚洲电子巨擘三星电子(005930.KS)的合作关系。三星电子是全球最大安卓手机厂商，并且在第三季度预计超越苹果成为世界第一大智能手机厂商。

在香港举行的All Things D科技大会间隙，三星全球产品战略执行副总裁Won-Pyo Hong称：“亚洲市场非常重要。特别是其中一些国家智能手机市场迅速崛起，我们对这个机会感到非常兴奋。”

本次为期三天的大会吸引了来自谷歌、微软(MSFT.O)、雅虎(YHOO.O)、阿里巴巴、索尼、Twitter以及其他公司的高管。

印有三星和谷歌两个公司图标的三星Galaxy Nexus手机，将是首款运行新发布的“Ice Cream Sandwich”系统的手机。新系统将统一基于安卓的平板电脑和智能手机使用的软件。

新安卓系统发布数天前，苹果主打“Siri”语音识别技术的新款iPhone 4S手机在全球开始发售。

三星移动通信部门主管JK Shin说：“iPhone 4S刚刚上市，这（Galaxy Nexus手机）是我们为年终假期季打造的一款战略性产品。”Galaxy Nexus将于11月上市。

分析师称，已经拥有大量智能手机用户的亚太地区，将会在接下来几年进一步推动特色手机和智能手机市场增长，而欧美市场将趋于停滞。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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