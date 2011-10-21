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深度分析 | 2011年 10月 21日 星期五 17:13 BJT

谷歌香港发新品助燃亚洲市场争夺战

路透香港10月20日电（记者 Lee Chyen Yee）---谷歌(GOOG.O)周三选择香港作为其发布最新安卓手机操作系统的展示地点。

谷歌在香港召开新系统发布会，显示亚洲市场的重要性。在与苹果(AAPL.O)争夺智能手机市场份额中，亚洲是谷歌志在必得之地。香港拥有700万人口，平均每人拥有两部手机。

在这场争夺战中，谷歌不断加强与亚洲电子巨擘三星电子(005930.KS)的合作关系。三星电子是全球最大安卓手机厂商，并且在第三季度预计超越苹果成为世界第一大智能手机厂商。

在香港举行的All Things D科技大会间隙，三星全球产品战略执行副总裁Won-Pyo Hong称：“亚洲市场非常重要。特别是其中一些国家智能手机市场迅速崛起，我们对这个机会感到非常兴奋。”

本次为期三天的大会吸引了来自谷歌、微软(MSFT.O)、雅虎(YHOO.O)、阿里巴巴、索尼、Twitter以及其他公司的高管。

印有三星和谷歌两个公司图标的三星Galaxy Nexus手机，将是首款运行新发布的“Ice Cream Sandwich”系统的手机。新系统将统一基于安卓的平板电脑和智能手机使用的软件。

新安卓系统发布数天前，苹果主打“Siri”语音识别技术的新款iPhone 4S手机在全球开始发售。

三星移动通信部门主管JK Shin说：“iPhone 4S刚刚上市，这（Galaxy Nexus手机）是我们为年终假期季打造的一款战略性产品。”Galaxy Nexus将于11月上市。

分析师称，已经拥有大量智能手机用户的亚太地区，将会在接下来几年进一步推动特色手机和智能手机市场增长，而欧美市场将趋于停滞。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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