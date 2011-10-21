美国2010年贫困率几乎全线上升--人口普查局

路透华盛顿10月20日电（记者 Lisa Lambert）---美国人口普查局周四发布的数据显示，美国虽已在一年前就摆脱了大萧条以来最严重、持续时间最长的经济衰退，但2010年几乎所有州和城市的贫困率均告上升。

密西西比州和新墨西哥州的贫困率最高，每五人中就有逾一人生活在贫困中，其中密西西比州的贫困率更高一些，为22.4%，新墨西哥州为20.4%。

新罕布什尔州贫困率最低，为8.3%，是唯一一个贫困率低于10%的州。

数据显示，全美有12个州的贫困率高于17%，2009年时则只有五个州；此外，有10个大都会地区的贫困率超过18%。

布鲁斯金学院研究大都会问题的高级研究员尼宝恩（Elizabeth Kneebone）称，“我们目睹了衰退冲击和失业率上升阶段，此後一直未见失业率大幅下降。”

她表示，“原因是经济复苏依然脆弱，在状况好转前这些数字还可能恶化。”

开始于2007年的经济衰退令美国绝大多数地区失业人数大幅攀升，收入下降。这场危机持续了一年多，直至2009年才正式结束。但失业率仍维持在9%以上，2010年贫困率从上年的14.3%上升到了15.3%。

人口普查局报告称，“2009-2010年期间，没有一个州报告贫困人口或贫困率明显下降。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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