巨鲸音乐网联手八家手机厂商 拓无线互联网商机--CEO

* 已与八家手机厂商展开合作

* 明年一季度推首个核心产品

* 希望两年後用户数达1亿,营收达2亿元

作者 林琦

路透上海10月21日电---尽管盗版音乐占据中国网络音乐主流,但有谷歌(GOOG.O)和篮球明星姚明投资支持的国内最大正版音乐网站--巨鲸音乐网(Top100.com)仍看好未来前景,并已与八家手机厂商展开合作,冀望在即将到来的无线互联网热潮中抢占商机.

巨鲸音乐网创始人兼首席执行官(CEO)陈戈在接受路透专访时透露,与巨鲸签约合作的八家手机生产商,包括摩托罗拉移动(MMI.N)、华为、联想(0992.HK)、酷派等,其中摩托罗拉已将巨鲸网列入手机内置程序.

"未来两年内,若是够幸运,巨鲸得到更多资源支持下,将会明显壮大,"他给自己定的两年目标是:巨鲸的基础用户1亿人,其中忠诚用户达2,000万人;年营收超过2亿元人民币,并能实现盈利.

目前巨鲸网注册用户仅120万,活跃用户40万左右,去年收入仅是千万元级.陈戈解释说,2亿元营收是赴美上市的一个基本门槛,但目前来谈公司首次公开发行(IPO)并上市的细节还为时尚早.

而巨鲸网与谷歌的合作,无疑令其在无线互联网的开拓上占有先天之利.谷歌的安卓系统(Android)与苹果(AAPL.O)的iOS系统是目前智能手机两大主流操作系统.而谷歌8月已提出以125亿美元收购摩托罗拉移动,借此进入手机制造领域.

中国三大移动运营商公布数据显示,截止8月底,中国手机用户总数达9.27亿户.目前越来越来的消费者选择智能手机,无线互联网的运用越来越广泛.

2006年巨鲸音乐网成立时,曾获得姚明团队的300万美元风险投资;2007年并获得谷歌的注资,两者达成战略合作.而今年7月,巨鲸又获得华人文化产业基金(CMC)领投的新一轮注资.

**掘金无线互联网**

目前,在国内电脑互联网领域,百度仍占据着音乐搜索的绝对霸主地位,而非正版音乐播放网站亦占据流量的主导地位.已与百代、索尼等国际唱片公司展开版权合作的巨鲸虽有谷歌相助,但力量还比较薄弱.

但陈戈对公司前景还是比较乐观,"在无线互联网领域,没有一家是占绝对优势的,...如果你真正用心地发展,获得上亿用户也就是一两年的时间."

国内现有包括酷我、腾讯(0700.HK)旗下QQ音乐、虾米、百度Ting等不超过10家的主流数字音乐平台,仅酷我的用户数就接近2亿.而百度MP3是全球最大的中文音乐搜索平台,百度Ting则已获环球、华纳、索尼三大国际唱片公司授权数字音乐发行.

"数字音乐已进入一个正版时代,"陈戈指出,全球唱片业与不少网络运营商陆续达成协议,推动了整个行业正版化的前进.

"360万首歌曲库,正版、上下游的合作、广告主,这些我都有,唯一缺的是与盗版网站等量的流量和顾客群."他表示,巨鲸网流量的上升,将会直接使得网站获得的广告收入上升,从而为公司提供更多的发展动力.

他并透露,公司明年一季度将推出第一个核心无线产品,希望能借此给公司带来更多的用户和流量.但其未做更多解释.

目前巨鲸网允许免费收听和下载音乐,其绝大部分收入来自广告,与美国同行Pandora(潘朵拉)(P.N)相类似.Pandora网站6月在美国纽交所上市,7月其活跃用户数达3,700万户,70%是手机用户;该公司2012财年第二季(至7月底)实现总收入6,700万美元.

不过,陈戈对于国内数字音乐网站的发展仍持谨慎态度,毕竟大家目前还未找到一个成功的商业模式.虽然苹果的iTunes数字音乐商店模式很成功,但难以复制.

"80%的(音乐网站)可能会死在路上,这是一个面对整个行业的再造,就像马云当年创立阿里巴巴时."他感概道.(完)

--审校 张喜良

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