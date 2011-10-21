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国际财经 | 2011年 10月 21日 星期五 17:36 BJT

温家宝称欧盟须采取果断措施防止债务危机进一步蔓延

路透北京10月21日电---中国国务院总理温家宝周五下午应约与欧洲理事会主席范龙佩紧急通电话时称,欧盟须采取果断措施防止债务危机进一步蔓延.

新华社援引温家宝并称,希望欧方将政治意愿转化为切实有效的行动,维护欧元和欧洲金融局势的稳定,提振欧洲市场信心.

欧洲理事会主席范龙佩表示,因参加欧盟领导人会议,需要推迟来中国出席原定于下周的中欧领导人会晤.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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