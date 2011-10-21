瑞银：中国A股四季度仍有下行风险

路透北京10月21日电---近一个月来中国股市屡创新低,对此瑞银发布最新报告称,受流动性收紧及房地产去库存等因素影响,预计四季度市场还将迎接最後一跌.不过,2012年市场流动性则将迎来拐点.

瑞银首席策略分析师陈李周五表示,除非2012年通胀形势出现极其特殊的走势,否则预计加息及提高存款准备金率等紧缩政策将不会持续到2012年.同时,新增信贷量或将触底反弹.

"如果流动性放松拐点到来,固定收益市场将率先反弹."陈李认为,明年或将迎来流动性推动股指上涨行情,且债市向上反转的时间点将早于股市.

他分析指出,预计2012年中国名义GDP增速可能明显低于2011年,实体经济消耗的资金明显低于2011年;而整体宏观流动性又结束了为期两年的紧缩周期,重新扩张,因而届时资本市场流动性可能出现明显改善.

瑞银预测,中国2012年一季度GDP同比增速可能将低于8%,这可能引致政策调整,央行可能据市场情况使用公开市场净投放(包括逆回购)等措施适度宽松.

另外,针对房地产投资这一负面因素,陈李认为,目前地产隐患尚未被市场反映,若房价下跌或开发商资金链断裂等隐患逐步浮出水面,可能将再次引发市场担忧,且不排除2012年商业性房地产投资增速或回落至10%下方.

中国股市沪综指周五收报2,317.275点,再创近31个月新低,并连续第四天收阴.本周沪综指累计收低4.69%,为今年5月29日当周5.2%跌幅以来最大.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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