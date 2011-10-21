中国证券金融公司已成立 转融通业务将获突破--财新网

路透上海10月21日电---据财新网周五报导,中国证券金融股份有限公司近日已成立,注册资本金为60亿元人民币.这意味着酝酿多时的转融通业务将获得突破,证券公司融资融券业务将就此驶入快车道.

"证金公司的成立,是融资融券开闸以来第二个突破性进展."报导称,作为转融通业务主体的证券金融公司,将不以营利为目的,在提供转融通服务之外,还将肩负对融资融券业务运行情况的监控、监督职能.

转融通业务,是指在券商开展融资融券业务时,资金或证券量不足时,可向证金公司借贷,这将有助于券商做大融资融券业务规模.

根据该报导,证金公司已于上周召开第一次股东会,其股东为深沪证券交易所和中国证券登记结算公司,本周三则正式获得国家工商局的企业名称核准.

而证金公司的人事框架已初步确立,原中国证监会陜西证监局局长薛文石将出任公司董事长兼党委书记,原证监会融资融券工作小组办公室主任聂庆平将出任总经理.

报导并称,目前转融通相关的其他配套规则已基本准备完成.业内人士表示,在转融通实施方案敲定後,各相关公司和机构将很快展开联网测试等一系列工作,预计转融通有望年内正式推出.

此前,市场曾流传转融通开启或将引发大量卖空现象.不过报导指出,中国证监会规定,证券金融公司融出的每种证券馀额不得超过该证券可流通市值的5%.

融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,目前包括中信证券(600030.SS)等25家券商获得试点资格.但因为证券公司本身资本实力不足,融资融券规模均有限.截止周四,沪深证交所的融资馀额达332.9亿元,而两市的总市值逾20万亿元.(完)

欲了解详情,请点选财新网(here)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。