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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 21日 星期五 17:45 BJT

众人翘首以待曼彻斯特德比大战

周日世界足坛目光将齐聚曼彻斯特老特拉福德球场，届时英超曼城与曼联将上演一场备受瞩目的德比大战。据近来英超数据，通常他们比赛的收视率大约有14亿人，观众从澳大利亚到桑给巴尔，遍布各地，而周日的一场大战时本赛季最吸引人的对决之一。图为曼联球星鲁尼。路透

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