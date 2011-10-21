伊布：不烦足球 媒体曲解原意

AC米兰前锋伊布拉辛莫维奇坚持表示，最近有关他已厌倦足球的报导，是翻译误导了他的意思。这位高大的瑞典人称，欧洲杯资格赛前在家乡接受采访时的话被意大利在引述时误解，他的情绪并不低沉。“我没有悲伤，真得教人们学瑞典语，他们不懂我在采访中说了什麽。”路透