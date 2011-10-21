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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 21日 星期五 17:43 BJT

乌迪内斯2-0胜马竞

周一在欧联杯小组赛I组第三轮一场焦点战役中，意甲球队乌迪内斯主场迎战西甲劲旅马德里竞技，临近结束前的进球最终帮助主队乌迪内斯2-0胜马竞。贝纳蒂亚比赛第89分钟才为本场比赛首开纪录，随後在比赛伤停补时第四分钟，弗洛雷斯再入一球，乌迪内斯2-0锁定胜局。路透

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