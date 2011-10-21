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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 21日 星期五 17:42 BJT

沙尔克5-0保持第一

周四在欧联杯小组赛J组一场比赛中，小组第一沙尔克04挑战塞浦路斯AEK拉纳卡队，最终亨特拉尔梅开二度，沙尔克以5-0大胜对手，继续稳居第一宝座。沙尔克另外三粒进球分别来自霍尔特比、赫韦德斯与德拉克斯勒。图为沙尔克主帅。路透

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