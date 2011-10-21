版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 10月 21日 星期五 17:41 BJT

NBA劳资谈判中断 更多比赛或被取消

NBA球员与老板之间马拉松式的劳资谈判中断，双方达成协议的迹象寥寥，不禁令人怀疑更多比赛可能会被取消。双方在联邦调解员George Cohen的主持下连续第三天会晤，谈判了五个小时，仍无任何突破，亦无重新会面安排。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐