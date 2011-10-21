纽约严冬即将来临 “占领华尔街”运动将受考验

《路透早报》--2月10日
美国白宫表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。特朗普在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)稍后对记者称，特朗普将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税。
路透纽约10月20日电（记者 Ben Berkowitz/Chris Francescani）---“占领华尔街”运动已进行近五个星期，在取得一些成果後，人们不禁要问：接下来怎麽办？
抗议活动开始後迅速扩大至全美，并在10月15日蔓延至全球，吸引各大媒体聚焦，不过现在开始面临新的挑战：如何应对媒体的轮番滋扰以及天气转冷？如何专注于示威的初衷？
Michael Kazin是乔治城大学社会运动教授，也是《异见》（Dissent）杂志主编之一，他说：“在某个时刻，跟任何一个策略安排一样，人们需要制定下步举措。任何运动都是如此。”
“我希望，示威者能放开思想讨论，如果多数人离开公园，下一步怎麽办。我认为，如果人们12月仍坐在公园里，媒体不会再感兴趣。”
进入上周後，“占领华尔街”运动有了目标，在10月15日展开全球示威。组织者提供时间、地点，甚至Twitter标签，以调动各地的示威者。
不过，这一目标实现後，再策划下一步大型活动的感觉已不再那麽强烈。示威活动组织者开始讨论11月5日进行“银行转帐日”行动，即活动支持者从各大银行提款，而存入存款互助会，但这也是两周後的事情。
示威运动势头似乎在逐渐减弱。据Trendistic公司，10月15日之後，Twitter“占领华尔街”标签下进行的活动稳步减少。而周三的一场大雨，也让约一半示威者离开曼哈顿祖科提公园（Zuccotti Park）。
工会组织者、资深示威者Louis Guida称：“在冬天，要保持和纽约广场上相同的示威规模将会很难，但我认为，示威活动正变得更灵活。可能不会有上千人整个冬季在公园露营（示威），但这又不是露营旅行，这是示威运动。”
“占领华尔街”的示威者还要面对纽约警方，而最大的威胁可能来自于纽约的严冬。本周夜间温度已经接近于冰冻温度，而正式算起来纽约的冬天还要在两个月後的12月开始。
很多专业人士称，示威者可能面临与很多城市无家可归者同样的风险。
另一些严寒天气专家提供了多数纽约人熟知、而一些人不太在意的御寒经验。
“头部脂肪含量很少，”昔日狗拉雪橇教练Amy Saxton称，“头部就像你身体的烟囱。热量向上流失，从头部流失到体外。头部保暖最重要。手套比大衣重要，而帽子比手套更重要。一定要戴帽子、戴帽子、戴帽子。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟/王燕焜
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美国白宫表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。特朗普在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)稍后对记者称，特朗普将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税。
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央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。市场将这一承诺视为央行立场偏温和，从而推动新西兰元兑美元下跌近0.005美元，报0.7256。