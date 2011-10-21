中国工程机械业能否诞生卡特彼勒

《路透早报》--2月10日
美国白宫表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。特朗普在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)稍后对记者称，特朗普将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税。
* 宏观调控收紧,行业拐点已至
* 增速放缓将有利于行业整合
* 大厂商致力扩大海外占比
* 在技术与国际化上,与世界一流仍有差距
作者 宿泱韫
路透北京10月21日电---在尽享政府四万亿投资的狂欢盛宴之後,中国工程机械行业今年已感寒意渐浓.告别高增速,步入平稳增长期,也许更有利于行业汰弱留强,打造出真正能与世界一流公司比拼的国际企业.
尽管从规模上来说,国内几大工程机械巨头-徐工集团、中联重科(1157.HK)(000157.SZ)和三一重工(600031.SS),均已跻身全球十大,但在核心技术以及国际化方面,仍有待追赶美国卡特彼勒(CAT.N)和日本小松制作所(6301.T)等国际巨头.
在中国紧缩宏观调控政策下,工程机械业终现行业拐点.一季度虽仍高达近60%的增速,自4月起则全面下滑.业内人士戏称今年"一季度站着挣钱,二季度坐着数钱,三季度躺着赚钱,四季度跪着要钱."
"今年一季度以前到去年全年,包括2009年末期,形成的这个峰(工程机械行业的高峰)需要理性回归,需要按经济规律办事,把他恢复到正常水平."中国工程机械工业协会秘书长苏子孟在一次行业会议上表示.
金融危机期间中国推出的四万亿投资计划,刺激了国内基础设施及房地产建设的高速发展,也将与之息息相关的工程机械行业推到了顶峰.但随着去年宏观调控的收紧,中国基建和房地产建设增速开始下滑,工程机械业也扭头向下.
苏子孟指出,四万亿投资对工程机械的影响并不限于从高峰跌入目前的谷底,不少企业的浮躁心态都与之有关,未来仍需总结经验教训.
徐工集团董事长王民尖锐地指出,"中国的工程机械市场确确实实也经历了一个非常火爆,忙于交货,忙于生产的时代.在这个时代当中,有产品就行,所以对管理的创新、技术的创新、市场的创新、人才的培养等等,都由于忙于应付交货而耽误了一些时间,或者耽误了一些精力."
企业高层们认为,目前增速下滑,市场回归科学理性,反而能促进行业思考,很好地研究客户及市场的需求,培养出真正世界级优秀企业.
"现在中国很多企业的产能是生产低质量的,低技术的产能,所以这种产能,我认为在这一轮调整过程中,会逐步地淘汰,中国的企业再加大技术投资和产品研发,生产出更高质量的产品,这样的产能我认为还有很大的增长空间."广西柳工(000528.SZ)总裁曾光安表示.
莫尼塔研究员马冬凡亦认为,未来对国内品牌而言还有不小的空间."现在行业里民族品牌只占30%,外资占70%,这其中我们还有很大的进口替代的空间,而且对于大型高端的产品我们现在的生产能力还比较低."
**加速国际化进程**
尽管工程机械行业今年经历了大起大落,但始终不变的是对海外市场的热忱.据工程机械工业协会秘书长苏子孟称,今年工程机械的出口形势很好,全年出口肯定突破135亿美元历史最好水平.
而国内工程机械巨头则加速在海外布局,除了产品出口外,还积极在国外设厂,并在全球范围内寻求并购.
"我们认为全球经济将来的格局一定是多极化的,过去欧美企业的人才优势将消失,中国的低成本优势也逐渐在失去,企业应该站在全球的角度来整合资源,来发展企业,做个国际化企业,我认为这是正确的发展战略."中联重科董事长兼首席执行官(CEO)詹纯新表示.
各大工程机械商对海外市场均表示了信心和期许,徐工预计今年集团海外业务收入同比增幅将接近翻番,中联今年海外收入占比料接近10%,而三一重工则计划在未来三到五年,出口收入在总营收中占比提高到20-30%.
为配合国际化战略,各大企业开始登陆海外市场融资.中国港股近两年将迎来内地工程机械商的密集融资.
中联重科已在去年年底成功上市H股,而徐工集团旗下上市公司徐工机械(600031.SS)和三一重工(600031.SS)的港股首次公开招股(IPO)也在推进.
由于全球金融市场动荡,三一重工9月宣布延迟港股招股,徐工亦在稍後决定推迟IPO计划,并将筹资规模从之前的15亿美元削减至10-12亿美元.
不过投中集团的分析报告指出,"徐工机械和三一重工宁愿推迟IPO,也依然坚持分别为12亿美元、260亿港元融资计划,显示出其对于企业自身价值以及香港资本市场的信心."
**期待中国卡特彼勒诞生**
在全球工程机械企业50强排行榜中,徐工集团、中联重科和三一重工均跻身前十,然而业内领袖们均表示,目前与卡特彼勒和小松制作所等相比,依然存在差距.
中国企业中排名最前的徐工集团(第七位)董事长王民称,在其剩馀的六年任期中,徐工在规模上"真正做到全世界第三没有问题",但他同时指出在关键技术、包括发动机在内的核心零部件上,距离还是要远一些.
而中联重科的詹纯新则表示,对于卡特彼勒、小松等一流企业而言,中国只是他们业务的一部分,他们的业务分布在全球各区域,而中国企业90%以上的销售在国内,易受国内调控的影响.
不过,作为中国七大战略性新兴产业之一的高端装备业,将有望得到政策的扶持.工信部副部长苏波表示,力争到2020年高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%,把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业.
他并称,工程机械产业是中国装备制造业的重要领域,未来要加快推进转型升级,全面提升产业核心竞争力,增强自主创新能力,努力在关键核心部件等产业链短板上取得重大突破,发展具有国际竞争力的大企业大集团,促进优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作,提高国际化经营水平.
三一重工总裁向文波此前表示,由于中国人口多,国内市场潜力空间还相当大,而且中国工程机械还面临全球化以及新技术带来产业升级的机遇,"未来相当长时间是中国时代,在中国城市现代化建设过程中,必将造就大量世界级的企业."
莫尼塔的马冬凡亦表示未来肯定有可能诞生类似卡特彼勒的企业.但他也指出,最大的风险不是市场规模或销售额的问题,而是在很多核心零配件生产、产品创新以及大型重载产品上受到制约.
"很多都需要企业对这方面的重视,以及国内其它制造业的发展达到某个水平.毕竟卡特彼勒是工程机械的发明者和创造者,他具备的行业经验和经历并不是後来者能轻而易举超过的."他说.(完)
(上海林琦亦对本文有贡献.)
--审校 林高丽
美国白宫表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。特朗普在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)稍后对记者称，特朗普将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税。
路透新加坡2月9日 - 新加坡一个主要顾问小组周四提出一项10年期战略，旨在确保该国经济年增长率在2-3%，主要聚焦贸易伙伴关系、深化劳动力技术技能及实现经济数字化。
央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。市场将这一承诺视为央行立场偏温和，从而推动新西兰元兑美元下跌近0.005美元，报0.7256。