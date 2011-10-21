中国工程机械业能否诞生卡特彼勒

* 宏观调控收紧,行业拐点已至

* 增速放缓将有利于行业整合

* 大厂商致力扩大海外占比

* 在技术与国际化上,与世界一流仍有差距

作者 宿泱韫

路透北京10月21日电---在尽享政府四万亿投资的狂欢盛宴之後,中国工程机械行业今年已感寒意渐浓.告别高增速,步入平稳增长期,也许更有利于行业汰弱留强,打造出真正能与世界一流公司比拼的国际企业.

尽管从规模上来说,国内几大工程机械巨头-徐工集团、中联重科(1157.HK)(000157.SZ)和三一重工(600031.SS),均已跻身全球十大,但在核心技术以及国际化方面,仍有待追赶美国卡特彼勒(CAT.N)和日本小松制作所(6301.T)等国际巨头.

在中国紧缩宏观调控政策下,工程机械业终现行业拐点.一季度虽仍高达近60%的增速,自4月起则全面下滑.业内人士戏称今年"一季度站着挣钱,二季度坐着数钱,三季度躺着赚钱,四季度跪着要钱."

"今年一季度以前到去年全年,包括2009年末期,形成的这个峰(工程机械行业的高峰)需要理性回归,需要按经济规律办事,把他恢复到正常水平."中国工程机械工业协会秘书长苏子孟在一次行业会议上表示.

金融危机期间中国推出的四万亿投资计划,刺激了国内基础设施及房地产建设的高速发展,也将与之息息相关的工程机械行业推到了顶峰.但随着去年宏观调控的收紧,中国基建和房地产建设增速开始下滑,工程机械业也扭头向下.

苏子孟指出,四万亿投资对工程机械的影响并不限于从高峰跌入目前的谷底,不少企业的浮躁心态都与之有关,未来仍需总结经验教训.

徐工集团董事长王民尖锐地指出,"中国的工程机械市场确确实实也经历了一个非常火爆,忙于交货,忙于生产的时代.在这个时代当中,有产品就行,所以对管理的创新、技术的创新、市场的创新、人才的培养等等,都由于忙于应付交货而耽误了一些时间,或者耽误了一些精力."

企业高层们认为,目前增速下滑,市场回归科学理性,反而能促进行业思考,很好地研究客户及市场的需求,培养出真正世界级优秀企业.

"现在中国很多企业的产能是生产低质量的,低技术的产能,所以这种产能,我认为在这一轮调整过程中,会逐步地淘汰,中国的企业再加大技术投资和产品研发,生产出更高质量的产品,这样的产能我认为还有很大的增长空间."广西柳工(000528.SZ)总裁曾光安表示.

莫尼塔研究员马冬凡亦认为,未来对国内品牌而言还有不小的空间."现在行业里民族品牌只占30%,外资占70%,这其中我们还有很大的进口替代的空间,而且对于大型高端的产品我们现在的生产能力还比较低."

**加速国际化进程**

尽管工程机械行业今年经历了大起大落,但始终不变的是对海外市场的热忱.据工程机械工业协会秘书长苏子孟称,今年工程机械的出口形势很好,全年出口肯定突破135亿美元历史最好水平.

而国内工程机械巨头则加速在海外布局,除了产品出口外,还积极在国外设厂,并在全球范围内寻求并购.

"我们认为全球经济将来的格局一定是多极化的,过去欧美企业的人才优势将消失,中国的低成本优势也逐渐在失去,企业应该站在全球的角度来整合资源,来发展企业,做个国际化企业,我认为这是正确的发展战略."中联重科董事长兼首席执行官(CEO)詹纯新表示.

各大工程机械商对海外市场均表示了信心和期许,徐工预计今年集团海外业务收入同比增幅将接近翻番,中联今年海外收入占比料接近10%,而三一重工则计划在未来三到五年,出口收入在总营收中占比提高到20-30%.

为配合国际化战略,各大企业开始登陆海外市场融资.中国港股近两年将迎来内地工程机械商的密集融资.

中联重科已在去年年底成功上市H股,而徐工集团旗下上市公司徐工机械(600031.SS)和三一重工(600031.SS)的港股首次公开招股(IPO)也在推进.

由于全球金融市场动荡,三一重工9月宣布延迟港股招股,徐工亦在稍後决定推迟IPO计划,并将筹资规模从之前的15亿美元削减至10-12亿美元.

不过投中集团的分析报告指出,"徐工机械和三一重工宁愿推迟IPO,也依然坚持分别为12亿美元、260亿港元融资计划,显示出其对于企业自身价值以及香港资本市场的信心."

**期待中国卡特彼勒诞生**

在全球工程机械企业50强排行榜中,徐工集团、中联重科和三一重工均跻身前十,然而业内领袖们均表示,目前与卡特彼勒和小松制作所等相比,依然存在差距.

中国企业中排名最前的徐工集团(第七位)董事长王民称,在其剩馀的六年任期中,徐工在规模上"真正做到全世界第三没有问题",但他同时指出在关键技术、包括发动机在内的核心零部件上,距离还是要远一些.

而中联重科的詹纯新则表示,对于卡特彼勒、小松等一流企业而言,中国只是他们业务的一部分,他们的业务分布在全球各区域,而中国企业90%以上的销售在国内,易受国内调控的影响.

不过,作为中国七大战略性新兴产业之一的高端装备业,将有望得到政策的扶持.工信部副部长苏波表示,力争到2020年高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%,把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业.

他并称,工程机械产业是中国装备制造业的重要领域,未来要加快推进转型升级,全面提升产业核心竞争力,增强自主创新能力,努力在关键核心部件等产业链短板上取得重大突破,发展具有国际竞争力的大企业大集团,促进优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作,提高国际化经营水平.

三一重工总裁向文波此前表示,由于中国人口多,国内市场潜力空间还相当大,而且中国工程机械还面临全球化以及新技术带来产业升级的机遇,"未来相当长时间是中国时代,在中国城市现代化建设过程中,必将造就大量世界级的企业."

莫尼塔的马冬凡亦表示未来肯定有可能诞生类似卡特彼勒的企业.但他也指出,最大的风险不是市场规模或销售额的问题,而是在很多核心零配件生产、产品创新以及大型重载产品上受到制约.

"很多都需要企业对这方面的重视,以及国内其它制造业的发展达到某个水平.毕竟卡特彼勒是工程机械的发明者和创造者,他具备的行业经验和经历并不是後来者能轻而易举超过的."他说.(完)

(上海林琦亦对本文有贡献.)