温家宝：欧盟须果断防止危机蔓延 维护欧元稳定

路透北京10月21日电---中国国务院总理温家宝周五下午应约与欧洲理事会主席范龙佩紧急通电话时称,欧盟须采取果断措施防止债务危机进一步蔓延,维护欧元稳定.

新华社援引温家宝并称,希望欧方将政治意愿转化为切实有效的行动,维护欧元和欧洲金融局势的稳定,提振欧洲市场信心.

"解决问题除了紧急救助措施之外,关键在于进行财政、金融等方面的机制性、根本的改革..."温家宝说道,"当务之急是采取果断措施,防止债务危机进一步蔓延,避免欧元动荡、市场萎缩和经济严重衰退."

报导并援引欧洲理事会主席范龙佩表示,因参加欧盟领导人会议,他与欧盟委员会主席巴罗需要推迟来中国出席原定于下周的中欧领导人会晤.

欧洲领导人将召开峰会讨论解决危机的全面方案,但法国与德国之间存在深刻分歧,可能导致周日的峰会在增强欧元区救援基金问题上难以取得进展.

温家宝重申,中方支持欧盟为应对危机所做的努力,愿与欧方加强协调与合作,共同促进世界经济持续复苏.

欧债危机升级导致欧元/美元9月重挫6.9%.而中国当月外汇储备罕见地减少608亿美元.根据分析,中国3.2万亿美元的外储中,超过30%为欧元区资产.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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