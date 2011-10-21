查韦斯称自己的癌症已经痊愈

路透委内瑞拉LA GRITA 10月20日电(记者 Mario Naranjo)---委内瑞拉总统查韦斯周四宣布自己的癌症已经痊愈。他在四个月前作了肿瘤切除手术。

现年57岁的查韦斯在对民众的讲话中称：“我的病已经痊愈了。”查韦斯当天抵达委内瑞拉西部省份，出席了拉格里塔市一家教堂举行的宗教仪式。

“一个全新的查韦斯回来了……”

尽管查韦斯兴高采烈、满心欢喜，但医生表示，要等到治疗结束至少两年後才能认为他可能脱离危险。

一名不愿具名的美国癌症专家表示：“无论是治疗何种癌症，现在下结论还为时过早。”

查韦斯寻求在明年10月的总统大选中连任，并坚称，他会赢得选举。

身穿绿色军装的查韦斯表示，自6月20日在哈瓦那进行手术，并接受了四个周期的化疗後，他本周在古巴进行了体检，结果显示他的体内没有恶性肿瘤细胞。

查韦斯说：“我能与你们在这里是个奇迹。”

查韦斯未提供其病情细节，但手术是在其腹部进行。外界一直猜测，查韦斯的病情或许已经恶化，因有媒体本周援引曾为他进行治疗的一名委内瑞拉医生的说法称，查韦斯最多只能再活两年。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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