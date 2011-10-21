查韦斯称自己的癌症已经痊愈

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透委内瑞拉LA GRITA 10月20日电(记者 Mario Naranjo)---委内瑞拉总统查韦斯周四宣布自己的癌症已经痊愈。他在四个月前作了肿瘤切除手术。
现年57岁的查韦斯在对民众的讲话中称：“我的病已经痊愈了。”查韦斯当天抵达委内瑞拉西部省份，出席了拉格里塔市一家教堂举行的宗教仪式。
“一个全新的查韦斯回来了……”
尽管查韦斯兴高采烈、满心欢喜，但医生表示，要等到治疗结束至少两年後才能认为他可能脱离危险。
一名不愿具名的美国癌症专家表示：“无论是治疗何种癌症，现在下结论还为时过早。”
查韦斯寻求在明年10月的总统大选中连任，并坚称，他会赢得选举。
身穿绿色军装的查韦斯表示，自6月20日在哈瓦那进行手术，并接受了四个周期的化疗後，他本周在古巴进行了体检，结果显示他的体内没有恶性肿瘤细胞。
查韦斯说：“我能与你们在这里是个奇迹。”
查韦斯未提供其病情细节，但手术是在其腹部进行。外界一直猜测，查韦斯的病情或许已经恶化，因有媒体本周援引曾为他进行治疗的一名委内瑞拉医生的说法称，查韦斯最多只能再活两年。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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