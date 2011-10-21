中国四分之一女性遭受过家庭暴力

路透北京10月21日电---中国政府周五发布的调查称，四分之一的中国女性遭受过家庭暴力。毛泽东曾说过“妇女撑起半边天”，但中国女性如今仍在苦苦挣扎。

新华社称，全国妇联和国家统计局近一年前组织了此次调查。家庭暴力定义包括侮辱谩骂、殴打、限制人身自由、经济控制、强迫性生活。

去年12月，逾10.5万名女性参与调查，5.5%的被访者称，她们遭到过配偶殴打。农村和城镇的比例分别为7.8%和3.1%。

新华社并未表示报告结果为何等这麽久才出炉，但指出，中国一位名人的妻子上月在网上发布被殴打照片後，家庭暴力成为国内热议话题。

新华社报导称，中国国内尚未就家庭暴力单独立法，仅有婚姻法等一些法律条文涉及家暴。

全国妇联代表告诉新华社，全国妇联正敦促政府立法，新华社称，相关立法或于12月出台。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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