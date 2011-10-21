中国四分之一女性遭受过家庭暴力

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透北京10月21日电---中国政府周五发布的调查称，四分之一的中国女性遭受过家庭暴力。毛泽东曾说过“妇女撑起半边天”，但中国女性如今仍在苦苦挣扎。
新华社称，全国妇联和国家统计局近一年前组织了此次调查。家庭暴力定义包括侮辱谩骂、殴打、限制人身自由、经济控制、强迫性生活。
去年12月，逾10.5万名女性参与调查，5.5%的被访者称，她们遭到过配偶殴打。农村和城镇的比例分别为7.8%和3.1%。
新华社并未表示报告结果为何等这麽久才出炉，但指出，中国一位名人的妻子上月在网上发布被殴打照片後，家庭暴力成为国内热议话题。
新华社报导称，中国国内尚未就家庭暴力单独立法，仅有婚姻法等一些法律条文涉及家暴。
全国妇联代表告诉新华社，全国妇联正敦促政府立法，新华社称，相关立法或于12月出台。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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