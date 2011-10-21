女性和年轻人自杀倾向大--美国研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透亚特兰大10月20日电（记者 David Beasley）---一项基于2008-2009年数据的研究发现，美国逾800万成年人称，他们在过去的一年考虑过自杀，并且逾200万人表示，他们甚至制定过自杀计划。
美国疾病控制与预防中心（CDC）周四发布首个此类报告称，女性、白人及年龄不满30岁的人更容易有自杀念头。
研究表明，美国各州3.1亿人情况各不相同。
犹他州每15名成年人中就有一人有严重自杀倾向，这一比例为全美最高。乔治亚州该比例最低，为1/50。
研究称，罗德岛报导的企图自杀的成年人比例最高，为1/67。
CDC流行病学家、报告作者之一克洛斯比博士（Alex E. Crosby）称，该研究目的是看哪个群体自杀倾向最大。
他并称，美国每年约有3.5万名成年人自杀，并且此前研究显示，有过自杀念头的人，最终自杀的可能性高。
克洛斯比告诉路透社：“问题不仅仅是谁死了。我们想发现哪些人群容易有自杀倾向。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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