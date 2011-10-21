中国商务部：若美国对中国太阳能电池板征税 不利两国贸易

路透北京10月21日电---中国商务部周五表示,如果美国对中国太阳能电池板采取征税措施,将对两国贸易造成不利影响;希望美国恪守反对贸易保护主义承诺,避免采取相关措施.

"如果中国太阳能电池(板)产品因美国采取征税措施不能继续对美出口,势必极大影响美国相关生产设备和原材料对中国的出口,结果是双输,这会对两国经贸利益均造成不利影响",商务部称.

10月19日,美国几家太阳能电池和电池板生产商向美国商务部和国际贸易委员提交申请,要求对中国输美太阳能电池(板)进行反倾销和反补贴调查.

商务部负责人并指出,发展太阳能产业是中国政府应对气候变化和能源安全挑战的重要措施,相关领域的一系列宏观政策符合世贸组织规则.

近期美国太阳能产业协会赞助的一份调研报告显示,美国对中国太阳能电池(板)生产设备和原材料的出口金额远远超过美国自中国进口的太阳能电池(板)金额,实现18.8亿美元的贸易顺差.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站:(www.mofcom.gov.cn)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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