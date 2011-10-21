中欧峰会将延期--欧盟官员

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透布鲁塞尔10月21日电---欧盟官员周五称，原定在下周二举行的欧盟与中国领导人峰会将延期。此次峰会将就中欧贸易关系、欧元区危机和11月举行的20国集团（G20）会议等事项进行磋商。
欧盟官员未透露会议延期的原因，只是说欧元区领导人下周三可能在布鲁塞尔召开会议，商讨应对金融危机。
按照原定计划，中国和欧盟领导人将于10月25日在天津举行峰会，出席会议的将包括中国国务院总理温家宝、欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）和欧洲理事会主席范龙佩（Herman Van Rompuy）等。
中欧领导人举行峰会意味会磋商应对金融危机。11月初召开的G20会议以及可能发起的中欧投资条约谈判，都将促进和保护双边投资贸易。
中国是欧元资产的主要购买国。分析师估算，欧元资产约占中国3.2万亿美元外汇储备的四分之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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