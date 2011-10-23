欧盟峰会前风险意愿升温重创美元 兑日圆创下新低

* 美元兑日圆跌穿76日圆,为8月来最大跌幅

* 欧元及较高收益货币普涨

* 法国和德国预计两次峰会将敲定协议

* 美联储官员认为有可能实施更多货币刺激措施

路透纽约10月21日电---美元周五重挫,兑日圆触及纪录新低,因市场臆测欧洲接近达成债务危机解决方案,但多数分析师对政策制定者很快将出台综合性计划存疑.

法国和德国在联合声明中表示,欧洲的领导人将在周日峰会讨论危机解决方案,并在最迟周三举行的第二次峰会前不会作出决定.

对欧洲领导人将采取更多措施控制危机的乐观情绪激活了投资人对股市和其他风险投资的兴致,避险美元需求降低.

"即便是显露出解决方案的影子,对全球资本市场都是有利的."纽约Russell Investments首席市场策略师Stephen Wood表示.

"我的期望值不高.这是影响经济的政治问题.不幸的是,市场是这个问题的俘虏."他表示.

美国联邦储备委员会(美联储)美联储理事塔鲁洛表示,决策者有"足够的馀地"来采取更多措施.塔鲁洛称应考虑购买抵押支持债券,波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三接受华尔街日报采访时也响应了此观点.

不过周五达拉斯联储总裁费希尔就表达了不同意塔鲁络购买更多证券扶助楼市的观点.

美元指数跌0.87%,报76.305,盘中一度跌至9月中来最低的76.249.

美元指数势将连跌两周,上周大跌2.67%,为2009年5月来最大周度跌幅.

美元兑日圆在电子交易平台上一度挫至75.78日圆,跌穿上次在8月创下的纪录低点75.941日圆,令市场再度关注日本当局可能进场干预日圆强势.

欧元兑美元升0.5%,报1.3846美元,根据路透数据,稍早触及1.3900美元,并从1.3703美元低点反弹.

由于对控制欧洲债务危机的切实方案存疑,分析师预计欧元年底前可能跌至1.30美元.

欧元兑其他主要货币下滑.

欧元兑日圆跌0.5%,报105.35日圆,欧元兑英镑跌0.4%,欧元兑瑞郎跌0.6%.

**疑虑犹存**

但多数分析师表示,周五股市大涨和美元大跌难以代表市场有信心很快会有真正能控制欧洲债务危机的解决办法.

"这是从超卖水准的反弹.这不是因你认为将有协议达成所带来的升势."旧金山TCW Group首席全球策略师Komal Sri-Kumar表示.

欧洲领导人接近就增强欧洲金融稳定机构(EFSF),即4,400亿欧元救助基金火力,或欧洲的银行资本重组所需的金额以及民间债权人需要减计多少希腊债务达成协议的迹象不多.

即便这些问题在布鲁塞尔将召开的峰会上得到解决,包括法国可能失去AAA信贷评等以及欧元区重陷衰退等较长期风险将继续拖累欧元,分析师表示.

"欧元区经济成长仍疲弱,这最终将打压欧元,"旧金山Payden & Rygel新兴市场和汇市策略师Arthur Hovsepian表示.(完)