李克强访朝鲜 促其改善与韩美关系

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京10月23日电---中国国务院副总理李克强周日访问朝鲜，敦促朝方改善与韩国、美国的关系。
朝鲜核武器计划、导弹试射以及去年韩朝冲突，致使朝鲜半岛关系一度紧张。
中国政府一向支持朝鲜，将其作为防卫美国及其盟国的战略要塞。不过中国同时也重视与其重要贸易夥伴韩国的关系，并且努力重启朝核问题六方会谈。
李克强一抵达平壤开始访问时就表示中国将继续支持朝鲜，但同时也向该国施压，要求其改善与韩国、美国的关系，并重回六方会谈。
外交部引述李克强在平壤顺安机场的书面讲话称：“中方愿与朝方一道，不断深化各领域交流与合作。”
李克强说：“中方赞赏朝方在改善北南和朝美关系、推动重启六方会谈等方面采取积极行动，愿继续发挥建设性作用，与有关各方一道，为推进朝鲜半岛无核化进程，维护本地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。”
因举行核试验和导弹试射遭联合国制裁，朝鲜于两年多前退出六方会谈。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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