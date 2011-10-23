土耳其强震预计将造成千人死亡

路透土耳其凡城10月23日电（记者 Jonathon Burch）---土耳其东南部周日遭遇强烈地震，造成不少建筑物倒塌，废墟中哭喊声不断，预计死亡人数多达千人。

随着夜幕降临，幸存者和救援人员在凡城(Van)和Ercis镇奋力展开营救工作，Ercis镇一座学生宿舍倒塌。

凡城居民借助照明灯和手电，用双手和铁铲挖开废墟，辨识混凝土下幸存者的求救声。

凡城所属的凡省应急中心一名官员告诉路透社，目前已确认逾百人死亡，另有数百人失踪。

在靠近伊朗边境的偏远地区，多数较小定居点断电或电话不通，那里还有更多遇难者和破坏。

路透社摄影记者Osman Orsal在Ercis镇称：“死亡人数还在上升。救援小组不断运送死者遗体。”Ercis镇位于凡城以北约100公里，拥有10万人口。

在拥有100万居民的凡城，起重机在一栋六层公寓倒塌的碎石旁作业，旁观者称，约有70人在此被困。

土耳其总理埃尔居安乘直升飞机从凡城飞往Ercis，现场观察地震毁坏规模。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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