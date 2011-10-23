温家宝称要把就业作为发展优先目标

路透北京10月23日电（记者 Chris Buckley）---《中国日报》周日刊载国务院总理温家宝在广西考察时的谈话，强调要把就业作为经济社会发展的优先目标，并指出稳定房价是社会极为关注的民生问题。

温家宝在广西走访时谈到了一系列引人担忧的问题，当中包括通胀、房价、外需下降以及大学生和农民工就业等。

《中国日报》报导称，温家宝告诉广西当地官员：“在当前经济增速放缓、外需下降的情况下，更应该坚持把就业作为经济社会发展的优先目标，千方百计扩大就业。”

“要保证经济适度增长，增加就业机会，大力支持劳动密集型产业、服务业、小微型企业和民营企业发展。”

温家宝在讲话中明确指出，要坚持把就业和社会稳定作为经济社会发展的优先目标。

温家宝表示，要把保障和改善民生作为一项特别重要的任务摆在突出位置。这不仅关系到经济社会的发展，而且关系到群众利益和“社会和谐稳定。”

他还说：“抑制物价首先要管好食品价格。”

“近来，猪肉价格趋于平稳，略有回落。但是，冬季到来後，消费量还会增加。”温家宝补充说。

温家宝还谈到了房地产市场调控，称目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期。

他说：“各级政府要切实采取措施，进一步巩固调控成果。一方面要抓好保障性住房建设，另一方面也要增加普通商品房的用地供给，促进普通商品房市场健康发展。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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