24日盘前分析：A股弱势格局依旧

上周A股市场走势低迷，指数连续下跌，沪综指已创出自2009年3月底以来的新低。个股出现了大幅的下跌，一些前期强势股纷纷补跌，沉重打击了市场人气。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场走势低迷，指数连续下跌，沪综指已创出自2009年3月底以来的新低。个股出现了大幅的下跌，一些前期强势股纷纷补跌，沉重打击了市场人气。

笔者认为，在内外宏观经济因素负面预期较强的情况下，短期内市场仍未企稳，预计市场将继续震荡下挫，投资者还需保持谨慎。

就短期而言，尽管汇金增持四大行确实能对市场形成利好效应，但并不能改变国内经济的基本面。

一方面，前三个季度环比呈下降趋势，四季度GDP破9%已是大概率的事情，市场对经济增速下降的悲观预期与担忧加大。上市公司未来的业绩增长出现下滑也将在所难免，市场还有较多的系统性风险和结构性风险有待于进一步消化和释放。

另一方面，中国水电上市对市场副作用明显，後市陜煤股份、中交股份、新华人寿等大盘股发行在即，新股申报材料取消3个月预审期预示IPO审核节奏或将加快，市场扩容压力可想而知。

总的来说，市场总体趋势依旧较弱，不排除进一步下探的可能，但随着短期风险的进一步释放，大幅持续下探空间有限，且多方短线有望组织试探性反攻。

消息面，20家基金公司的266只基金24日披露三季报。天相投顾统计数据显示，在A股三季度遭遇重挫情况下，三季度末可比的股票方向基金平均仓位降至76.36%，较年中下降近3个百分点。已披露季报基金三季度合计亏损985.94亿元，亏损额环比剧增。

统计数据显示，截至三季度末，可比的开放式股票方向基金平均股票仓位为76.6%。其中，股票型基金平均仓位达80.49%，混合型基金平均仓位为 71.53%，均比年中有所下降。但在A股重挫影响下，股票型基金三季度亏损额达608.01亿元，与二季度相比，增幅达162.9%。

另外，截至24日中国证券报记者发稿时，沪深两市已有658家上市公司披露2011年三季报。据Wind统计显示，这些公司前三季度实现归属母公司股东净利润1132.82亿元，同比增长19.09%。在658家披露三季报的上市公司中，411家公司前三季度业绩实现同比增长、25家公司扭亏。净利润同比增幅超过100%的公司共有77家。（完）

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