萨科齐支持率降至四个月低点--民调

路透巴黎10月22日电---法国《星期日报》（Le Journal Du Dimanche）周六发布的Ifop民调结果显示，法国总统萨科齐支持率在10月触及四个月低点。

民调显示，69%的受访者对萨科齐表示不满，该比例高于7月的64%，以及8月和9月的67%。

此外，法国总理菲永的支持率在10月也下滑至两年半低点，较前月下降1个百分点至46%。

《星期日报》称，Ifop在10月13-21日，以电话方式调查了1,849名18岁以上的人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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