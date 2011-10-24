萨科齐支持率降至四个月低点--民调

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透巴黎10月22日电---法国《星期日报》（Le Journal Du Dimanche）周六发布的Ifop民调结果显示，法国总统萨科齐支持率在10月触及四个月低点。
民调显示，69%的受访者对萨科齐表示不满，该比例高于7月的64%，以及8月和9月的67%。
此外，法国总理菲永的支持率在10月也下滑至两年半低点，较前月下降1个百分点至46%。
《星期日报》称，Ifop在10月13-21日，以电话方式调查了1,849名18岁以上的人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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