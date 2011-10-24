温家宝称房地产市场调控处关键时期 要进一步巩固调控成果

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海10月24日电---中国国务院总理温家宝日前表示,目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,各级政府要切实采取措施,进一步巩固调控成果.
中国政府网(www.gov.cn)并引述温家宝指出,一方面要抓好保障性住房建设,另一方面也要增加普通商品房的用地供给,促进普通商品房市场健康发展.
中国9月房价涨幅连续第二个月收窄,且成交在"金九"楼市传统旺季中黯然失色.
温家宝还谈到,抑制物价首先要管好食品价格.要保障供给,在供需平衡上着手,特别要抓好农业生产;切实降低流通成本;增加储备;落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制.
他认为,目前粮食供求基本平衡,但最近一些地区玉米价格高于小麦价格,出现倒挂.玉米价格上涨与国际市场有关,也与工业用玉米量增大有关,必须严格控制玉米深加工项目.近来猪肉价格趋于平稳,略有回落,但冬季到来後,消费量还会增加,要认真落实国家出台的奖励政策,稳定饲料价格,发展生猪生产.
中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.经济增速放缓、外需下降的情况下,更应该坚持把就业作为经济社会发展的优先目标,千方百计扩大就业,要保证经济适度增长,增加就业机会,大力支持劳动密集型产业、服务业、小微型企业和民营企业发展.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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