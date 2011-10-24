法国放弃要求ECB注资应对危机 最终决定推到周三做出

德国总理默克尔(左)与法国总统萨科齐10月23日在布鲁塞尔出席欧元区峰会。 REUTERS/Thierry Roge

* 法国放弃让欧洲央行(ECB)无限注资应对危机的主张

* 债券担保机制、银行资本重整计划显露雏形

* 默克尔与萨科齐对贝鲁斯柯尼施加压力

* 关于欧元区抒困基金和希腊债务问题的决定将在周三峰会做出

* 对希腊公债扣减率仍有很大分歧

路透布鲁塞尔10月23日电---欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.

但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.

面对德国坚决反对,法国总统萨科齐不得不放弃让欧洲央行无限制注资来应对危机的主张.现在,欧元区或许要转向求助中国和巴西等新兴经济体来支撑其孱弱不堪的债市.

"仍需进一步的工作,因此我们把最终决定推到随後召开的欧元区峰会做出,"欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在主持12小时的会谈後表示.

他表示,已要求意大利在本周提出更具说服力的计划,实施旨在提升成长潜力的经济结构改革.

"从现在到周三,一些成员国将不得不让其他成员国相信,其正在全面实施所承诺的举措,"范龙佩并称.

意大利总理贝鲁斯柯尼指出,他将于周一召开内阁会议商讨促进经济成长的诸多措施.意大利面临欧洲夥伴国家日益增长的压力,要求该国加快改革步伐以重塑市场信心.

萨科齐承认,法国提出通过将欧洲救援基金转变为一家银行并允许其从ECB借款以扩大该基金火力的建议将难以行得通,因德国和ECB均不认可.

"如果不能获得所有欧洲机构的支持,任何解决方案都将是不可行的,"萨科齐在与德国总理默克尔举行的联合新闻发布会上表示.

梅克尔提到,在杠杆使用欧洲金融稳定机构(EFSF)的4,400亿欧元(6,000亿美元)的问题上,只有两个选项仍在磋商中,但没有一个选项涉及依赖欧洲央行.范龙佩指出,但不完全排除ECB以某种形式参与其中.

官员们称,新的解决方案将利用EFSF向新近买入意大利和西班牙公债的买家提供部分担保,同时创建一个特殊用途工具,来吸引主要新兴国家的基金,来支撑二级债券市场.

继预期希腊债务会遭大幅减记後,上述措施是否能让投资者相信欧元区政府债券的安全性,有待观察.

WestLB利率策略师Michael Leister对路透表示:"鉴于仍有大量细节尚待确定,且如何实施也存在太多不确定性,这将是一个具有'震慑'性质的解决方案."

关于欧洲银行业的注资问题,领导人支持各国财长起草的一项框架协议.监管者称,银行业者需要1,000-1,100亿欧元来应对希腊和其他欧元区主权债可能发生的损失.

**各方角力**

在要求包括10个非欧元区的国家在内的所有27个欧盟国家,都要全面参与解决这场危机时,同英国和波兰这些非欧元区国家在程序问题上的争执着实费了一番功夫,结果不得不需要在周三再召开一次欧盟峰会.

英国首相卡梅伦(David Cameron)称,如果不能达成协议,欧元区成员有可能开始单独采取行动,最终冲击到欧盟统一市场.

由于美国、中国和其他国家政府对危机可能给全球经济造成损害的警告声调日涨,欧洲面临着在11月3-4日20国集团(G20)法国峰会前将遏制危机全面方案准备就绪的压力.

他们意在就减轻希腊债务负担、增强欧系银行实力、改善欧元区经济管控和最大化欧洲金融稳定机构(EFSF)火力等几方面达成协议.

默克尔向记者表示,周三将作出的决定不会是攻克危机的最终举措.

在此之前,她必须得到德国议会对最新一系列救援措施的批准.梅克尔所属的中右翼联合政府并不好控制,而救援计划也愈发不受欢迎.

默克尔和萨科齐当日先与意大利总理贝鲁斯柯尼进行了30分钟的会谈,一位德国官员称二者向贝鲁斯柯尼充分说明了"欧元区国家实施切实可信改革的迫切必要性".

**救命钱**

各国财长们在周五、周六的筹备会议上取得进展,同意向希腊发放80亿欧元(110亿美元)救命钱,并寻求大幅增加民间债权人所持希腊公债的扣减规模.

路透获知的一份由财长们准备的文件对可能的担保方案进行了概述,在多家银行被银行间拆借市场拒之门外之际,这些方案旨在帮助银行取得大额融资.

尚未解决的关键问题有,如何使希腊债务可控,如何扩大EFSF规模以保护意大利和西班牙免受债市动荡冲击.这两个国家是欧元区的第三和第四大经济体.

国际贷款机构进行的债务可持续性研究显示,若要使希腊的巨额债务在长期内更可维持,其债券的民间持有人或须接受高达60%的扣减率.该报告还显示,希腊债务/GDP之比可能从目前的约160%最高升至186%.

"这个债务负担太重,必须减轻,我们才能喘过气来."希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)对记者称.

一名接近谈判的德国银行业高层称,银行愿意"自愿"接受40%的减值,但政府希望是60%.

这远高于7月21日双方达成的21%的扣减率,部分官员质疑60%的扣减能否通过自愿执行来实现,还是只能通过被迫违约来实现,後者会引发更广泛的市场动荡.

"到周三之前,这都是一场扑克牌游戏,"一名谈判人士称.

上周路透调查显示,民间投资者或将承担约50%的亏损,受访分析师多来自欧洲的银行.

分析师称,有关债券保护机制的提议,或会产生负面作用,让意大利等国家失去降低债务的动力.

欧盟银行业管理局周六对欧盟财长称,若欧盟银行业将核心资本充足率提高至9%,并且其账上的不良公债按市值计价,那麽整个银行体系将需要1,000-1,100亿欧元的支持.

财长们同意,9%这个资本比率目标的宽限期截止到2012年6月.先是利用自有资金或民间融资,若还不能达标,就动用政府注资或是EFSF注资.

不过欧盟消息人士称,1,000亿欧元左右的注资数据中可能包括了欧盟/IMF救援爱尔兰、希腊和葡萄牙计划中已经拨备的约460亿欧元银行支持资金.

若真实注资规模只有600-700亿欧元,市场或许会感到失望,因近期预估是最多需要2,000亿欧元.(完)