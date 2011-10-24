美联储因经济复苏疑虑而考虑进一步宽松 权衡最佳办法

6月30日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Jim Bourg

* 叶伦称忧心经济复苏,美联储可能采取更多动作

* 费希尔对买进抵押贷款债券新提案的看法冷淡

* 柯薛拉柯塔对埃文斯设定目标的想法持开放态度

路透丹佛/明尼阿波里斯市10月21日电---美国联邦储备委员会(美联储)副主席叶伦周五表示,美联储担心美国经济体质,且正在考虑提供更多货币刺激的办法.

"我们准备好视情况利用我们的工具,以在物价稳定的前提下提振经济复苏,"叶伦在一金融产业会议上表示.

就在其谈话前一天,美联储理事塔鲁洛呼吁美联储考虑新一轮的买进抵押贷款债券.

叶伦表示,美联储正在考虑宽松货币政策的多种选项,但并未支持任何特别的方式.

她表示,债券市场再度暗示通缩风险升高.该威胁使得美联储去年启动第二轮买债计画.

她也认为,在经济复苏依然乏力之际,欧洲的金融危机有可能使惴惴不安的银行不得不收紧信贷,从而令危机扩散至美国.

"我认为,此种有害的金融发展可能打乱复苏步伐,对前景构成巨大的不利风险."叶伦表示.

美国经济成长一直让人失望,尽管美联储祭出近零利率和逾2兆(万亿)美元资产购买计画等空前举措,但上半年增长步伐平均只有不到1%.失业率也好几个月高挂9%以上,引发众人担心会再陷衰退.

而曾对联储近期货币政策宽松举措表示反对的明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五则表示,他支持一位立场温和的美联储官员提出的建议.这进一步显示美联储正积极考虑行动.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯曾说,联储应具体说明,失业率和通胀到何种程度将使其不得不撤出超宽松政策立场.

"我非常支持他对问题的构想."明尼亚波利斯在演讲後对记者说."但实际讲到数量时,我必须再想想."

埃文斯建议,只要通胀率能控制在3%以下,在失业率降至7%之前一直维持低利率.美联储非正式的通胀率目标是2%.

**政策前景不明**

鉴于有众多方案可供选择,分析师们开始揣测,美联储在11月1-2日的政策会议上是否不会轻易选择按兵不动.

叶伦承认美联储正在审阅埃文斯的提议,但称该提议存在一些缺陷,包括投资者和公众可能会误读相关数字目标.

她说,"这些数字目标可能会被误解为是在传达(美联储)较长期的目标,而非传达可能促成加息决定的条件."

另一位意见不同的美联储官员--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔反对塔鲁洛进一步买进抵押支持债券的提议.他告诉记者,"我同样不赞成这麽做."

费希尔和其他美联储的鹰派人士担心,美联储资产负债表的扩张会播下未来通胀的种子.但叶伦辩解称,银行储备扩张会自动导致通胀升温的提法是"错误的".

事实上,叶伦认为通胀不是当前所需担心的问题,称如果说有什麽风险的话,那就是通缩压力或许会增大.

她还敦促议员们不要过快地收紧美国预算,因为这麽做会有令经济扩张脱轨的风险.

许多分析师仍预计,未来数月美国重陷经济衰退的风险巨大.

美联储大规模购债已被证明是一个有争议的做法.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔本周稍早重申,他认为购买抵押支持债券的活动尤其不适合美联储,因为在他看来,这代表了一种信贷分配方式.

叶伦暗示,美联储不排除进一步购债的选项,但她不认为此建议是考虑购买更多抵押支持债券.她还指出,任何额外的购债计划或将把长期公债以外的其它公债纳入其中.美联储近期主要购买长期公债.

"大比例购买已发行的长期公债可能会潜在地损害市场功能,"她称,"因此,如果未来的经济形势需要更宽松的货币政策,那麽购买广泛年期的债券可能变得更合适."

9月,美联储宣布计划出售4,000亿美元短期公债,以购买较长期公债,旨在使长期借贷成本保持在尽可能低的水准.(完)