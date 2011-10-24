朝鲜粮食危机仍持续--联合国官员

路透北京10月21日电（记者 Ben Blanchard）---刚结束朝鲜之行的联合国人道主义高级官员周五称，该国粮食缺口仍未缩小，并敦促官员公开援助数据，以便更多援助进入朝鲜。

国际大宗商品价格上扬、朝鲜夏季的洪涝和台风灾害，致使该国今年粮食危机持续。联合国3月估计，朝鲜逾600万人急需食品援助。

不过因怀疑官员囤积援助物品，国际社会对于朝鲜的援助请求大多置之不理。联合国世界粮食计划署（WFP）发出的紧急援朝请求，目前只收到计划的30%的资金。

联合国负责人道主义事务的副秘书长阿莫斯（Valerie Amos）离开平壤抵达北京後告诉记者：“评估似乎显示，（朝鲜）今年的粮食产量将与去年相当，或者稍好。重点是，这也远远不够。”

她说：“平均每年粮食总需求是530万吨，缺口大约是大约100万吨。最近的数据显示，5岁以下儿童的营养不良情况，以发育不良为例，全国为33%，而在该国北部为45%。”

朝鲜于上世纪90年代遭受严重饥荒，估计造成约100万人死亡。因农业管理不善、自然灾害，加上由核试验和导弹试验引起的制裁，该国一直面临粮食短缺。

Amos访问朝鲜期间参观了医院、孤儿院以及乡下粮食分发中心。

Amos说：“在与政府讨论中，我强调了分享数据和信息的重要性，以便让人知道真正的困难是什麽，以及让捐赠者知道他们的善款得到合理使用。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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