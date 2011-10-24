中国正与东盟多国进行货币互换协议谈判--人行官员

路透上海10月24日电---中国人民银行行长助理金琦表示,中国正与东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)多个国家进行人民币本币互换协议的谈判,具体签订时间将根据谈判情况而定.

中国证券报周一并引述金琦指出,中国和东盟双边银行结算网络初步建立,跨境人民币结算稳步发展.她建议,应深入推进双边本币结算,积极推动人民币与东盟货币在双方银行间外汇市场挂牌交易,建立银行间本币清算合作机制,推进双边本币结算业务发展.

她谈到,积极完善区域货币互换机制,不断提升区域金融危机救助水平,全面提升本地区危机防范能力.

她还认为,应加强在金融稳定等方面的合作,加强区域内跨境资金流动统计监测建设工作,建立汇率、债务和偿债能力早期预警系统,更好地防范区域内金融风险.

自2008年12月以来,中国已经通过与韩国、马来西亚、印尼、香港、白俄罗斯、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦和蒙古等签署货币互换协议,扩大了人民币的影响力.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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