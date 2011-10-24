中国股市盘前看点--10月24日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--汇丰10月中国制造业PMI初值

**宏观经济及政策面**

--中国国务院总理温家宝日前表示,目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,各级政府要切实采取措施,进一步巩固调控成果.

--针对民间借贷难题,浙江省委书记赵洪祝指出,目前中小企业面临的困境根本原因在于企业转型升级步伐不快,应从合理引导民间资金流向等方面着手,用好管好民间资金.

--转融通操作细则有望近期出台,融券成本已初步确定.消息人士透露,基金等机构未来向证金公司借出标的证券,将获得标的证券金额1.5%至2%的收益,券商向证金公司融入标的证券,将支付标的证券金额4%的成本.

**重点行业和公司**

--中国煤炭工业协会表示,中国今年煤炭净进口预计达到1.5亿吨左右,今冬明春全国煤炭市场料将维持供需基本平衡,结构性过剩和区域阶段性偏紧的态势.

--中粮屯河(600737.SS)调整定向增发金额和募投项目,在新方案中,拟以不低于7.98元/股的价格向包括中粮集团在内的不超过10名特定投资者,非公开发行股票数量拟不超过6.13亿股,募资总额不超过48.85亿元.

--沪深两市已有658家上市公司披露2011年三季报,据Wind统计显示,这些公司前三季度实现归属母公司股东净利润1,132.82亿元,同比增长19.09%.

**海外动向**

--美国股市上周五收涨,道指和标普500指数连续第三周上升,受助于周末欧盟峰会前的乐观情绪以及蓝筹股的强劲业绩.根据初步收盘数据,道琼工业指数收高267.01点,或2.31%,报11,808.79点.

**关键点位**

--沪综指考验整数关口2,300点的支撑.(完)