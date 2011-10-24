中国股市盘前看点--10月24日

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--汇丰10月中国制造业PMI初值
**宏观经济及政策面**
--中国国务院总理温家宝日前表示,目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,各级政府要切实采取措施,进一步巩固调控成果.
--针对民间借贷难题,浙江省委书记赵洪祝指出,目前中小企业面临的困境根本原因在于企业转型升级步伐不快,应从合理引导民间资金流向等方面着手,用好管好民间资金.
--转融通操作细则有望近期出台,融券成本已初步确定.消息人士透露,基金等机构未来向证金公司借出标的证券,将获得标的证券金额1.5%至2%的收益,券商向证金公司融入标的证券,将支付标的证券金额4%的成本.
**重点行业和公司**
--中国煤炭工业协会表示,中国今年煤炭净进口预计达到1.5亿吨左右,今冬明春全国煤炭市场料将维持供需基本平衡,结构性过剩和区域阶段性偏紧的态势.
--中粮屯河(600737.SS)调整定向增发金额和募投项目,在新方案中,拟以不低于7.98元/股的价格向包括中粮集团在内的不超过10名特定投资者,非公开发行股票数量拟不超过6.13亿股,募资总额不超过48.85亿元.
--沪深两市已有658家上市公司披露2011年三季报,据Wind统计显示,这些公司前三季度实现归属母公司股东净利润1,132.82亿元,同比增长19.09%.
**海外动向**
--美国股市上周五收涨,道指和标普500指数连续第三周上升,受助于周末欧盟峰会前的乐观情绪以及蓝筹股的强劲业绩.根据初步收盘数据,道琼工业指数收高267.01点,或2.31%,报11,808.79点.
**关键点位**
--沪综指考验整数关口2,300点的支撑.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。